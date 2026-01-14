SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Senado aprueba de forma unánime el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

    La iniciativa es clave en la gestión del gobierno del Presidente Gabriel Boric, que la fijó como uno de los hitos de su gestión y en su tramitación apostó por conseguir un acuerdo amplio con la oposición.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Foto referencial: Getty Images.

    El Senado aprobó con 42 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Esto luego de su paso por la Comisión Mixta que ayudó a resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras.

    La aprobación de este proyecto era una de las prioridades del gobierno de Gabriel Boric, que fijó en esta iniciativa uno de los hitos de su gestión y en su tramitación apostó por conseguir un acuerdo amplio con la oposición. Esto tras semanas de controversia entre el Ejecutivo y los partidos de la derecha por los desmarques en otras iniciativas claves para el gobierno, como el proyecto de Sala Cuna y el de Financiamiento para la Educación Superior (FES).

    Pasadas las 16.00 horas, inició la sesión de Sala donde se dio el debate de la iniciativa. Fue la senadora Fabiola Campillai quien expuso los acuerdos de la Comisión Mixta —la cual presidía—, destacando la aprobación de la Cámara de Diputados y valorando la resolución a la que se llegó en el Congreso Nacional.

    El propósito de este proyecto es reconocer a todas las personas el derecho al cuidado, que comprende el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado, y también establece el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados con el fin de promover la autonomía, la vida independiente y prevenir la dependencia”, explicó la parlamentaria.

    Dentro de ello, los senadores, de manera transversal, que pidieron la palabra destacaron la iniciativa, mostrando su aprobación ante lo planteado y acordado. Además, se hizo el énfasis de que es necesario legislar en la temática.

    Desde el Ejecutivo, las ministras Antonia Orellana, de la Mujer, y Javiera Toro, de Desarrollo Social, participaron de la sesión de Sala. Esta última intervino en la instancia señalando que le alegra escuchar que se aprobará la iniciativa.

    “Con la participación de los distintos sectores políticos, recordemos que el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados es una demanda que se ha levantado principalmente desde las organizaciones de cuidadores y cuidadoras de las personas que requieren cuidado, que durante tanto tiempo han ejercido esta labor y se han llevado esta carga de manera invisibilizada, no remunerada, sin siquiera un reconocimiento”, explicó la secretaria de Estado.

    Vamos a poder estar despachando una ley que se hace cargo de esta realidad históricamente invisibilizada con un nuevo Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Cuidar deja de ser invisible y pasa a ser un trabajo del que nos tenemos que hacer cargo todos y todas, hombres y mujeres, familias, comunidades, Estado y mercado”, añadió Toro.

    Más sobre:SenadoSistema Nacional de Apoyos y Cuidados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El discurso con miras a la ONU de Michelle Bachelet en Congreso Futuro

    Congreso aprueba extensión de estado de excepción en macrozona sur

    Nuevo espacio verde para el sur de Santiago: obras del parque Cerro Chena alcanzan un 75% de avance

    El dólar logra nuevos mínimos desde 2023, con la mirada puesta en la decisión sobre aranceles

    Fiscalía abre investigación de oficio por polémica fiesta de SLEP de Atacama

    Republicanos cuestionan a Boric por anunciar que inscribirá candidatura de Bachelet a la ONU

    Lo más leído

    1.
    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    2.
    Tensión en las derechas: Ley de Reajuste se transforma en prueba de gobernabilidad de futuro oficialismo

    Tensión en las derechas: Ley de Reajuste se transforma en prueba de gobernabilidad de futuro oficialismo

    3.
    Sube tensión por equilibrios en el gabinete de Kast: inquietud se traslada a republicanos

    Sube tensión por equilibrios en el gabinete de Kast: inquietud se traslada a republicanos

    4.
    Furia en libertarios: Kaiser reconoce “incomodidad” por conformación de gobierno de Kast y acusa falta de información

    Furia en libertarios: Kaiser reconoce “incomodidad” por conformación de gobierno de Kast y acusa falta de información

    5.
    Catalina Parot se suma al gabinete de José Antonio Kast: asumirá Bienes Nacionales

    Catalina Parot se suma al gabinete de José Antonio Kast: asumirá Bienes Nacionales

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días
    Chile

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    El discurso con miras a la ONU de Michelle Bachelet en Congreso Futuro

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    El dólar logra nuevos mínimos desde 2023, con la mirada puesta en la decisión sobre aranceles
    Negocios

    El dólar logra nuevos mínimos desde 2023, con la mirada puesta en la decisión sobre aranceles

    Actividad económica de Estados Unidos repuntó a fines de 2025 por compras navideñas

    Reajuste sector público: Cámara despacha al Senado alza salarial, pero rechaza “las normas de amarre”

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales
    Tendencias

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El Circuito Nacional de Surf comienza la temporada en Viña del Mar
    El Deportivo

    El Circuito Nacional de Surf comienza la temporada en Viña del Mar

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini se enfrenta a Elche por la Copa del Rey

    Sin partido por el tercer lugar: la ANFP confirma la programación de la Supercopa que da el vamos a la temporada 2026

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico
    Finde

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile
    Cultura y entretención

    El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus

    “Por primera vez empezaba a tener fe”: Euphoria estrena intenso trailer de su tercera temporada

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN
    Mundo

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN

    Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay: “Bachelet sería una gran secretaria general de la ONU”

    Estados Unidos congela el procesamiento de visas para 75 países, incluyendo Brasil, Uruguay y Colombia

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender