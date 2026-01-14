Senado aprueba de forma unánime el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

El Senado aprobó con 42 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Esto luego de su paso por la Comisión Mixta que ayudó a resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras.

La aprobación de este proyecto era una de las prioridades del gobierno de Gabriel Boric, que fijó en esta iniciativa uno de los hitos de su gestión y en su tramitación apostó por conseguir un acuerdo amplio con la oposición. Esto tras semanas de controversia entre el Ejecutivo y los partidos de la derecha por los desmarques en otras iniciativas claves para el gobierno, como el proyecto de Sala Cuna y el de Financiamiento para la Educación Superior (FES).

Pasadas las 16.00 horas, inició la sesión de Sala donde se dio el debate de la iniciativa. Fue la senadora Fabiola Campillai quien expuso los acuerdos de la Comisión Mixta —la cual presidía—, destacando la aprobación de la Cámara de Diputados y valorando la resolución a la que se llegó en el Congreso Nacional.

“ El propósito de este proyecto es reconocer a todas las personas el derecho al cuidado, que comprende el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado , y también establece el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados con el fin de promover la autonomía, la vida independiente y prevenir la dependencia”, explicó la parlamentaria.

Dentro de ello, los senadores, de manera transversal, que pidieron la palabra destacaron la iniciativa, mostrando su aprobación ante lo planteado y acordado. Además, se hizo el énfasis de que es necesario legislar en la temática.

Desde el Ejecutivo, las ministras Antonia Orellana, de la Mujer, y Javiera Toro, de Desarrollo Social, participaron de la sesión de Sala. Esta última intervino en la instancia señalando que le alegra escuchar que se aprobará la iniciativa.

“Con la participación de los distintos sectores políticos, recordemos que el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados es una demanda que se ha levantado principalmente desde las organizaciones de cuidadores y cuidadoras de las personas que requieren cuidado, que durante tanto tiempo han ejercido esta labor y se han llevado esta carga de manera invisibilizada, no remunerada, sin siquiera un reconocimiento”, explicó la secretaria de Estado.