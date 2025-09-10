SUSCRÍBETE
Política

Senado aprueba indicación del Ejecutivo que fija multa por no asistir a votar y proyecto vuelve a la Cámara

La moción ingresada por La Moneda, cuya sanción va de las 0,5 a las 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), logró el visto bueno con 38 votos a favor y solo uno en contra.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Senado.

La tarde de este miércoles, en la sala del Senado se aprobó la indicación del Ejecutivo que fija multas por no asistir a votar.

La moción ingresada por La Moneda a la Cámara Alta consiguió visto bueno con 38 votos a favor y solo uno en contra. No hubo abstenciones.

En concreto, la indicación del gobierno fija una multa que va de las 0,5 a las 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir de $34.632 a $103.897, si se calcula en base a la UTM de septiembre de 2025.

La indicación fue votada en sala en esta jornada luego que ayer fue aprobada en la comisión de Gobierno de esta corporación.

Tras este paso por el Senado, ahora la medida regresará a la Cámara de Diputados para cumplir su tercer trámite constitucional.

De esta manera, después de un par semanas marcadas por incidentes y rebeliones, el Ejecutivo representado por la ministra Segpres Macarena Lobos logró encaminar un acuerdo para dicha reforma electoral.

Esta sanción económica, que originalmente tenía un rango más alto de $206 mil, era parte de un proyecto de autoría de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), pero se cayó en la Cámara Baja la semana pasada debido al rechazo en bloque de los diputados oficialistas.

De manera paralela, en la sala del Senado este miércoles también se discutió y votó la reforma constitucional que limita a partir de 2026 el sufragio de los extranjeros.

