Senador Moreira (UDI) defiende nominación de Bachelet a la ONU e insta a dejar de lado la “mezquindad ideológica”

Desde Nueva York, hasta donde viajó como parte de la delegación oficial del Presidente Gabriel Boric, el senador Iván Moreira (UDI) defendió la nominación de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

En diálogo con los medios nacionales que cubren la 80a. Asamblea General del órgano multilateral, el parlamentario gremialista entregó declaraciones a contrapelo de parte su sector, que cuestionó la decisión del Jefe de Estado de anunciar la postulación de la expresidenta en el plenario.

“Yo lo único que puedo decir, y lo que quiero decir, es que una cosa son las formas, y no puede haber tanta mezquindad desde el punto de vista ideológico de desaprovechar esta oportunidad que es muy importante para Chile” , respondió.

Moreira sostuvo que Bachelet “debiera contar con nuestro apoyo. Yo entiendo que la decisión final la va a tomar el próximo gobierno, pero no nos podemos equivocar porque es una oportunidad que Chile jamás ha tenido. Y por sobre las diferencias ideológicas, tiene que haber un apoyo transversal”.

Asimismo, el senador, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, se distanció de las críticas -entre ellos el timonel de su tienda, Guillermo Ramírez- que apuntan que Boric se dio “un gustito” personal con el anuncio de la candidatura de la otrora Jefa de Estado.

“Aquí no se trata de gustitos personales. El Presidente hizo un anuncio, que quizás debiese haberse socializado con más gente, pero eso es una forma de hacer las cosas. Lo importante es no desaprovechar, no tener mezquindad ideológica para una candidatura que le va a permitir a Chile un reconocimiento mundial si es que tenemos la Secretaría General de la ONU”.

Y recalcó: “Yo no puedo hablar por los partidos que nos representan, por la oposición, pero puedo hablar por mí, como lo ha hecho el senador (Manuel José) Ossandón”. Este último también respaldó la nominación de Bachelet.

Respecto a las cualidades de la exmandataria para llegar al máximo cargo de la ONU, dijo: “Ella fue Presidenta de la República dos veces, independiente de la evaluación que se pueda hacer de su gobierno. Ella tiene una expertise por haber estado en dos agencias importantes en Naciones Unidas, y eso le da un perfil adecuado para el cargo”.