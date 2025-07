“Si el gobierno fuera serio no estaríamos en esta discusión hoy”: Kast por votación sobre multas en elecciones

En un nuevo punto de prensa de republicanos, el candidato presidencial de esa colectividad, José Antonio Kast, se refirió al proyecto que establece multas para los ciudadanos que no voten en las elecciones, que hoy será votado en general -en su primer trámite- en la Cámara de Diputados.

Al respecto, el aspirante a La Moneda sostuvo que “cada vez que se comienza a discutir sobre el tema electoral previo a una elección, claramente esto se ve influenciado por los intereses particulares de uno u otro sector”.

“Hoy día no hay mucho que hacer, salvo ver cuál es la iniciativa legislativa que impone el gobierno, pero me quedo con esa palabra, impone el gobierno. Si el gobierno fuera serio y responsable no estaríamos en esta discusión hoy día, a cuatro meses de la elección” , añadió.

En esa línea, aseveró que “está claro que el gobierno empieza a utilizar este tipo de herramientas en temas electorales o las herramientas populistas, como vamos a ver que se van a desarrollar seguramente en estos cuatro meses y van a ofrecer todo con tal de sacar un porcentaje mayor en la votación, o van a acusar a otro sector político de querer negar todo para tratar de convencer a las personas de que si sale electo uno de línea distinta el gobierno se van a perder todos los derechos adquiridos”.

“Bueno, esa es la mala política y lamentablemente estamos viendo cómo el actual gobierno está recurriendo a la mala política para mantener una cuota de poder que la gente le va a quitar”, cerró Kast.