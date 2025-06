Simón Soto, guionista de la franja de Winter: “Cuando el corazón de la campaña es sigamos cambiando, hay que mostrar las formas más anquilosadas de la Concertación”

Por medio de su relación con los representantes de la productora Equeco -(“Denominación de origen”), el escritor Simón Soto aterrizó en la campaña presidencial de Gonzalo Winter (FA) para escribir los guiones de la franja televisiva que se lanzó este miércoles.

Desde un café en calle Vergara, el autor de obras como “Matadero Franklin” y “Fragua” cuenta la experiencia en su primera incursión en la primera línea de la política chilena, de cara a las primarias del próximo 29 de junio, y ahonda en el detalle de cómo se eligieron las imágenes de rostros de la Concertación, que hoy apoyan a la candidata Carolina Tohá (PPD), en el polémico primer episodio de la franja de Winter.

¿Cómo llegó al equipo de la campaña de Winter?

Soy muy cercano a Equeco, trabajé con ellos, coescribí “Historia y Geografía”, que es la tercera película de Bernardo Quesney. Nos conocimos mucho con Equeco y nos hicimos amigos, muy cercanos. De repente me cuenta Bernardo que van a hacer esto y que propusieron mi nombre. Yo le dije que por supuesto que sí, porque es pega. La política es una disciplina que me parece súper atractiva. Era una muy buena oportunidad escribir algo, participar en una franja con alguien que no está tan distante políticamente de las cosas que uno piensa.

¿Qué tan intenso fue? Porque los tiempos en primarias son muy acotados.

Estuvimos como dos semanas encerrados en el trabajo, de lunes a lunes en la sede del partido. Me mandaron un día los materiales, la hoja de ruta, la estrategia, las ideas madres que habían propuesto. Me revisé esa hueá en una noche y al día siguiente estaba a las diez en reunión, así de cabeza. En el día a día estábamos escribiendo, pensando y conversando todo. Yo, Bernardo y Tomás (Alzamora), principalmente, y veíamos mucho a Manuel Labra, que es director creativo de la franja, y de la campaña, y a Felipe Valenzuela, el encargado de estrategia. Tomábamos decisiones con él y con Manuel, así, todos los días.

¿Qué ideas matrices les transmitieron?

O sea, principalmente queremos comunicar, que pese a ser el Frente Amplio, que es el partido que está gobernando ahora, la energía y el impulso de Winter es continuar con los procesos de cambio que están en el ideario madre del FA. Sobre todo apuntar hacia una sociedad que tenga un estado más ágil, más presente e idealmente que se transmita en algo más justo para la mayoría de los ciudadanos. Empujar un poco más allá los cambios imprescindibles para poder vivir en una ciudad más justa. Por eso el primer spot es con el hijo de Gonzalo, que es un ser que va a cambiar mucho de acá a 20 o 30 años. Representa algo muy profundo.

¿De quién fue la idea de meter a su hijo?

Hicimos tres propuestas de arranque. Todas muy distintas. Y en una de esas con el equipo de Equeco exploramos la posibilidad de integrar a su hijo. Dijimos que un hijo es también sinónimo de responsabilidad, no solo amor.

En la franja muestran que en Chile hay algunas injusticias y aparecen varias figuras a las que el sector ha enfrentado, como Augusto Pinochet, Sebastián Piñera. También sale Jorge Correa Sutil, el puente Caucau, Patricio Tombolini. ¿Cómo se eligieron esas escenas?

Cuando conversamos el contenido de lo que iba a ir ahí nos hacen el pedido de expresar los hitos no virtuosos de ese periodo. Obviamente hay avances positivos también en esa época, pero también hay hitos que no son amables.

¿Y quién elige las escenas?

No, eso ya es estrategia (Felipe Valenzuela). Nosotros propusimos algunas cosas, por ejemplo, el cambio de mando de la dictadura a la transición, y representar al piñerismo. El detalle ya es de estrategia. Ellos se sientan a ver qué va exactamente. El detalle de cada una de las imágenes es de estrategia.

Esta es una primaria que va desde el Socialismo Democrático al PC. Tohá es la ahijada política de Lagos, a quien aluden con el puente Caucau y Correa Sutil vestido de Batman en 2002, que ahora apoya a Tohá.

Es correcta la observación que haces tú, pero creo que en el corazón de la política siempre va a estar el disenso. Entonces, yo creo que siempre va a pasar. Siempre habrá cosas que no te parecen de los otros partidos de tu alianza, de tu gran conglomerado. Pero creo que eso es sano ponerlo encima de la mesa. Correa Sutil vestido de Batman y lo que representaba no nos parece, pero sí nos parecen otras cosas, otros avances que sí hizo Lagos. Me parece como que es parte de los choques. El detalle de esas imágenes está en manos del equipo de estrategia, salvo una imagen de Pinochet como gobernante, dictador, el cambio de mando y decir algo del piñerismo.

Se lo pregunto porque también está Tombolini, que anunció una querella.

Sí caché. Entiendo que para la segunda pata lo van a sacar. No, eso es decisión de estrategia, es parte del pedido y de la indicación de ellos. A ese punto, si ellos consideran que era pertinente, ellos saben el detalle de lo que va a ir ahí. Personalmente me parecía una buena imagen para representar lo que se quería decir ahí. Yo me acuerdo de Tombolini, de los 2000. Era habitual verlo en las portadas de The Clinic antiguo.

En el fondo son dardos a la Concertación, el mismo diálogo en el que se ha centrado el FA en esta campaña.

Son las directrices de ellos, digamos. Yo creo que es parte para expresar un punto de vista distinto.

¿Pero cuál es la idea de apuntar a la Concertación? Analistas dicen que le están pegando a un público que no va a votar por Winter, el mismo Fidel Espinoza (PS) lo ha dicho…

Cuando el corazón de la campaña es sigamos cambiando, obviamente hay que mostrar las formas más anquilosadas que estaban ancladas en la Concertación. Entonces, creo que ese es el objetivo. Decir vamos a seguir cambiando, vamos a seguir tomando distancia de esa manera o de lo malo de esa manera.

¿En qué cree que se diferencia la franja de ustedes con la del resto de candidatos?

Al estar el Equeco detrás, que es una productora de cine, hay un manejo de los relatos que tiene más juego, una textura que es más distinta al relato habitual de la campaña política o de la campaña de agencia, que es como la que hizo Tohá (...). Lo que quiso hacer Equeco es contar una historia más que expresar las cualidades de un producto. Las piezas que vienen más adelante también será como “juguemos, po”, soltemos un poco la mano si nosotros no somos agencia de publicidad. La de Jara es como publicitaria, pero desde la máquina del PC. Todo es muy concreto igual, ¿no? Es directo.