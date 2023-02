Socialismo Democrático se divide: PS opta por alianza electoral con Apruebo Dignidad y PPD pide evaluar pactos de omisión

Pasadas las 13.00 de este jueves, la timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, terminaba una reunión con los presidentes del Socialismo Democrático para iniciar otra cita más con dirigentes de su mesa directiva.

Vodanovic estaba en el Hotel El Fundador, en la comuna de Santiago. Llegó para juntarse con sus pares del PPD, Natalia Piergentili; del Partido Radical, Leonardo Cubillos, y del Partido Liberal, Patricio Morales.

Justo después de la reunión, la líder socialista se quedó en el mismo lugar para almorzar con el secretario general del partido, Camilo Escalona; los vicepresidentes Arturo Barrios y Eduardo Bermúdez y el exsecretario general del partido Andrés Santander.

La reunión de los socialistas ocurrió en un momento especialmente complejo. Solo unos minutos antes Piergentili les había notificado a Vodanovic y al resto de los timoneles del Socialismo Democrático que no iba a ceder, que ratificaría la decisión tomada por su consejo nacional de competir en dos listas electorales e ir separados de Apruebo Dignidad.

Por lo mismo, en ese almuerzo, los dirigentes socialistas estuvieron trabajando en los candidatos del partido para la lista electoral y, sobre todo, hicieron un exhaustivo análisis sobre lo que pasará con el PS, con el Socialismo Democrático y con la alianza de gobierno.

En esa reunión, que según los presentes fue distendida, los dirigentes también analizaron en qué pie queda la opción de que la expresidenta Michelle Bachelet lidere ese pacto electoral y la necesidad de buscar con rapidez más candidatas mujeres. Incluso, discutieron que el pacto electoral del PS con Apruebo Dignidad deberá tener otro nombre que unifique a esas colectividades y que instale una “marca política atractiva”.

La definición del PPD obliga al PS a tener que zanjar una postura, la que habían decidido dilatar y, por lo mismo, el miércoles no quisieron que la comisión política votara. Hasta el momento, los socialistas han logrado contener el asunto y evitar que su partido se dividida, al menos públicamente. Junto a la comisión política de la colectividad han intentado que el problema quede radicado en el PPD.

Pese a la presión del PS, el PPD no cambiará su rumbo. “Nosotros ya hicimos lo nuestro, no nos carguen un muerto que no nos corresponde”, dice una alta fuente socialista. Su comentario apunta a que la estrategia del PS está enfocada en depositar la responsabilidad en el PPD.

Por lo mismo, Vodanovic citó a una nueva reunión de la comisión política para este viernes a las 10.00, en la sede del partido. El objetivo, comentan fuentes de la colectividad, será oficializar una decisión que ya está tomada. “Tendremos que decidir quedarnos con los partidos de la unidad”, agrega otro dirigente socialista, dando cuenta de que la alternativa por la que se inclinarán será pactar con Apruebo Dignidad.

Así lo confirma el diputado Leonardo Soto, quien integra la mesa directiva y la comisión política. “En esto hay que ser consistente. Si el PS ha impulsado desde el primer día una lista única y ha llamado por todos los medios a la unidad del progresismo porque la división solo favorece a la derecha, el PS no puede promover a última hora la fragmentación de la izquierda”, afirmó Soto.

El diputado agregó que dada la intransigencia del PPD, el único camino posible es firmar un pacto electoral junto con Apruebo Dignidad. “Si nos vemos forzados a elegir en una decisión binaria entre quienes quieren la unidad y quienes quieren la división, tenemos que quedarnos con los primeros”, añadió Soto.

De esta forma, comentan los socialistas, el PS romperá la alianza electoral con sus socios históricos y se irá con los partidos del Frente Amplio y el PC, las mismas fuerzas políticas que hace casi dos años los marginaron de la primaria presidencial que los socialistas querían tener con los entonces precandidatos presidenciales Gabriel Boric, Daniel Jadue y su exabanderada presidencial Paula Narváez.

Definición PPD

“No tengo margen en el partido para cambiar de posición”.

Era cerca del mediodía de este jueves cuando Piergentili les informó a sus pares del Socialismo Democrático que su colectividad se mantendría firme en la idea de competir en dos listas y pactar con la DC y el PR.

En la reunión en el hotel Fundador, la timonel del PPD ratificó lo que, el sábado, su consejo nacional aprobó: ir a las elecciones del Consejo Constitucional de mayo próximo sin Apruebo Dignidad. Lo que Piergentili comunicó en privado, lo hizo público -de manera oficial, junto al resto de su directiva- casi seis horas después.

“La lealtad con el gobierno del Presidente Boric no está en cuestión, muy por el contrario, esta definición electoral corresponde a la convicción de ampliar esta base de apoyo”, explicó en el punto de prensa.

Y agregó: “Si los socios del PS toman un camino de alianza (distinto) para esta elección en particular no se convierte en la muerte del Socialismo Democrático ni dramatiza una elección en la cual con nuestros votos queremos generar ciertos matices para ampliar la base electoral del gobierno”.

En la cita, Piergentili también les pidió a sus socios que empezaran a hablar de pactos de omisión y que dejaran de emplazar al PPD por la prensa. Y la petición de la líder de la colectividad no fue baladí.

Las horas previas estuvieron marcadas de tensiones y emplazamientos públicos para que el PPD no “quebrara” la unidad del oficialismo, sobre todo, luego del llamado que hizo el propio Presidente Gabriel Boric el miércoles en una cita en su casa.

Sin embargo, para el PPD era muy tarde y costoso, dicen, cambiar de postura. Durante la mañana transmitían que “estaban de brazos atados” y, por lo mismo, había malestar con la intervención, a su juicio, “tardía” de Boric, debido a que creen que debió hacerlo antes del consejo nacional del sábado.

Esto, porque en esa instancia los estamentos del partido se pronunciaron y además hubo un componente adicional: el expresidente Ricardo Lagos también se la jugó para que el PPD compita sin Apruebo Dignidad. Por lo mismo, algunos dirigentes advertían que no podían ceder y dejar “sin piso” al expresidente.

Durante la mañana, en la directiva del PPD transmitían que no querían dar declaraciones a la prensa porque estaban evaluando cómo continuar. Algunos dirigentes, de hecho, decían que tenían que analizar si es que existía algún margen o fórmula intermedia para desistir de la postura de competir en dos listas. No obstante, ese análisis concluyó en mantenerse firmes y optar por plantear los pactos de omisión.

Ese tema -y cómo construir la lista de los candidatos con el PR y la DC- fueron parte de lo que habló Piergentili en reuniones que sostuvo con personeros de su partido. Posterior a la cita con sus pares del Socialismo Democrático (y antes de su punto de prensa ratificando la postura de su colectividad), la timonel PPD se reunió con Jorge Insunza, Guido Girardi e integrantes de la directiva, entre otros, para analizar con qué discurso se bajarían y revisar la estrategia electoral.

Pacto de omisión en duda

Pese a la solicitud del PPD para realizar pactos de omisión en algunas zonas, en el PS creen que ya es muy tarde para ponerse de acuerdo en una estrategia de ese tipo. Eso, dicen los socialistas, implica mucha voluntad de 11 partidos distintos, lo cual no se consigue en solo tres días. Además, agregan las mismas fuentes, dependerá de cuántas ganas tenga Apruebo Dignidad de restarse de regiones para que el PPD tenga la cancha libre para competir.

Lo mismo transmiten en el PL. En el partido que lidera Morales ven muy poco probable que este tipo de pacto pueda prosperar.

De todas formas, en Apruebo Dignidad no cerraron la opción a esa alternativa. El presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, si bien lamentó la definición del PPD, mostró disposición para dialogar.

Así, este viernes se juntarán los principales personeros de Apruebo Dignidad junto al PS y el PL para iniciar el trabajo para dividir los cupos para los comicios. La colectividad liderada por Morales, al cierre de esta edición, sostenía un consejo nacional para definir con quién pactar electoralmente. La intención, dicen fuentes de la colectividad, es seguir a sus pares socialistas.