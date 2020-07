Soledad Alvear: “Chile ha caído en el populismo de derecha y de izquierda”

“Las posiciones de derecha, izquierda y centro son clivajes que, a mi juicio, están fuera del escenario el día de hoy”. De esta manera la exministra, exsenadora y excandidata presidencial, Soledad Alvear, planteó el futuro de los acuerdos políticos en el país.

La actual líder de Comunidad en Movimiento, y exmilitante de la Democracia Cristiana, participó del último episodio del ciclo Tres miradas sobre el futuro de la centroizquierda, de Conversaciones LT, realizado para suscriptores de La Tercera, donde profundizó el llamado realizado a través de una carta firmada por 200 adherentes de centroizquierda a “acuerdos de más largo plazo” y “no solo coyunturales”, a la que ella adhirió.

La exparlamentaria sostuvo que “dentro de la oposición no hay una sola oposición, hay distintas visiones. Hay una oposición de izquierda que claramente está por una opción donde yo veo que no han descartado o se han hecho los lesos respecto de la violencia, y al mismo tiempo creo que hay otra oposición. Sin embargo, yo creo que es bien importante pensar hacia adelante, en el futuro de Chile”.

Sobre si el acuerdo en el que están trabajando desde Comunidad en Movimiento sería de las fuerzas socialdemócratas o si buscar abarcar a todo el espectro político, Alvear sostuvo que “yo creo en un plan nacional, en el cual se incluyan todos los que quieran estar. Lo estoy pensando en gobierno y en oposición, e incluso más, estoy pensando que estamos en la dirección de un acuerdo que trascienda al actual gobierno”.

“Nosotros no podemos quedarnos en medidas de corto plazo. A corto plazo hay que abordar de forma urgente los temas de la nueva pobreza que ya tenemos en Chile, y que va a seguir existiendo, también fortalecer la democracia. Pero también tenemos que pensar en el mediano y el largo plazo, buscando el bien de Chile, trascendiendo este gobierno, porque es la manera de pensar en cambios graduales y que superen la situación de las pensiones, salud, educación y tantos otros en medidas de mediano y largo plazo, pensando siempre en el bien común”, añadió.

Consultada sobre si el grupo firmante podría confluir con representantes del Frente Amplio y del Partido Comunista, afirmó que “con mucha franqueza debo decir que nosotros no creemos que personas del Partido Comunista ni del Frente Amplio se unan a esta fuerza. No lo creemos porque ellos están en otra posición completamente distinta. Ojalá que algunos de ellos se salieran. Pero, en ese sentido, no van a estar sumándose a estas iniciativas”.

Respecto a la adhesión a estos principios por parte de actuales parlamentarios, sostuvo que “hay algunos parlamentarios que están suscribiendo a esta declaración que se publica hoy. Entonces es perfectamente posible. Yo creo que hay parlamentarios sensatos. Lamentablemente el populismo ha entrado al parlamento y a Chile, dolorosamente debo expresarlo. Pero hay parlamentarios que, por cierto, van a estar felices trabajando en esta dirección”.

Retiro de fondos previsionales y populismo

Durante la conversación, la exparlamentaria también se refirió a la contingencia política, como el caso del proyecto de ley que permite el retiro de un 10% de los fondos previsionales, y que fue despachado hoy por la Cámara de Diputados.

Se le preguntó si cree que esta es una medida populista, a lo que señaló que “nosotros hubiésemos querido otra respuesta para solucionar los problemas actuales. No podemos aceptar que chilenos y chilenas estén pasando hambre, eso no es posible. Ahora, tal como lo señalaron técnicos de todas las visiones, este proyecto no es bueno, pero ya se aprobó, de manera tal que lo que hay que pensar ahora es cómo se enfrentan estos desafíos”.

Sobre un eventual veto del Presidente Sebastián Piñera hacia la inciativa despachada, señaló que “tampoco creo que estaría de acuerdo, no me parecería bueno que se vetara esta iniciativa. Creo que no es conveniente. Hay que trabajar ya en cómo se materializa esto con rapidez, tratando de palear los efectos que esto trae”.

Posteriormente añadió que “respecto del populismo, yo creo que Chile ha caído en el populismo. Eso es extraordinariamente doloroso. Y en ese contexto, populismo de derecha y populismo de izquierda, unido a intolerancia, unido a violencia verbal tal como se está viendo en las calles, se traduce, en definitiva, en autoritarismo”.

“Recordemos lo que está pasando en Venezuela o lo que ocurrió en la época de los 30 en Europa, donde culturas tan importantes pasaron al nazismo, al fascismo, al stalinismo, porque se transforma ese conjunto de cosas, lamentablemente, en temas que son inmanejables. Esto es un llamado de atención que nosotros hacemos. Personas que plantean propuestas populistas va a significar que el día de mañana, los gobiernos que quieran asumir van a tener tremendas dificultades”, agregó.

Críticas hacia el gobierno

Consultada sobre si cree que hay un grupo de la oposición que será más proclive a buscar acuerdos con el gobierno y otro grupo que no, Alvear señaló que “yo creo que es probable que se de eso. Sin embargo, insisto que olvidémonos de los clivajes de izquierda, derecha o centro y trabajemos por Chile, por el bien común. Para eso se requieren liderazgos, pensando que el líder es capaz de estar en las buenas y en las malas, que el líder es la persona que piensa en el bien común y en aquellas posiciones, propuestas y leyes que permitan realmente el bien común de los chilenos”.

Volviendo a la iniciativa que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP, sostuvo que “yo creo que esta respuesta también surgió porque en el gobierno no hubo una rapidez para los efectos de presentar las iniciativas legales, inmediatamente después que tuvo el acuerdo de plan económico de los US$12 mil millones, se demoró mucho. Todavía no están presentadas todas las iniciativas legales ni tampoco resueltos los temas administrativos que podrían haber sido despachados de forma rápida, porque no pasan por el Congreso”.

En esa misma línea, respecto de los problemas de diálogo que ha tenido el gobierno con la oposición y con su propia coalición, afirmó que “yo creo que hay responsabilidades compartidas. Sin embargo, también es bueno destacar que muchas de las iniciativas legales, especialmente relacionadas con la postpandemia han sido aprobadas en el Congreso, y en ese sentido yo creo que un buen diálogo es importante en el país y una buena pedagogía política”.

“A mí me habría encantado que el primer día de esta pandemia se hubiese convocado a todos los actores, para efectos de decidir cómo un país enfrenta esta pandemia. Esa es la forma que a mí me hubiera encantado que hubiese existido”, remarcó.

Asamblea Constituyente y diferencias con el PC y el Frente Amplio

Además, Alvear dio a conocer su opinión respecto del plebiscito agendado para el 25 de octubre, en el que se votará si se aprueba o no la redacción de una nueva Constitución y mediante qué mecanismo.

“Nuestra postura es aprobarlo. Creemos que es importante aprobarlo. Esto es fruto de un gran acuerdo político en noviembre, cuando vimos una crisis de violencia brutal y temíamos por la credibilidad democrática en Chile. Nació de un acuerdo que dio una salida institucional: realizar un plebiscito para los efectos de aprobar o rechazar una nueva Constitución”, afirmó.

En relación a su definición personal sobre el mecanismo constituyente que respaldará, sostuvo que “estamos en ese proceso, inclinándonos más por 100% constituyente. Creemos que es un buen sistema, porque luego dichas propuestas irían al Congreso, quien debería aprobarlas o rechazarlas”.

Respecto a la articulación de candidaturas en el Frente Amplio y el Partido Comunista, aseguró que “yo no comparto muchas visiones del Partido Comunista y del Frente Amplio. Las respeto, naturalmente. Pero creo que los candidatos de esa línea no son los que debieran guiar a nuestro país en la visión de construir futuro. No me parece, fruto de las decisiones que toman. O sea, en materia de derechos humanos, fortalecimiento de la democracia, etcétera, hay diferencias muy sustantivas”.