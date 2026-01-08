“Son provocaciones”: Vallejo responde críticas de Jadue y defiende que “la política exterior no se construye con ironías fáciles”

La ministra vocera de gobierno Camila Vallejo (PC) respondió las críticas que su otrora compañero de partido Daniel Jadue le hizo a ella y a la actual administración por la postura que el gobierno ha expresado respecto de la situación en Venezuela.

Luego de que el sábado 3 de enero trascendiera que Estados Unidos capturó al ahora expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que enfrente cargos por presunto narcoterrorismo, el Presidente Gabriel Boric condenó esta operación militar y advirtió que “hoy es Venezuela. Mañana podría ser cualquier otro”.

La portavoz de gobierno en su habitual vocería de los lunes reforzó este punto. “Así como fue Venezuela ahora, mañana el Canal de Panamá, Groenlandia, y quién sabe sino también sobre otro recurso estratégico como el cobre o litio en otros países”, dijo.

El exalcalde de Recoleta Daniel Jadue. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Sin embargo, el exalcalde de Recoleta -quien tiene su militancia suspendida a raíz de los cargos en su contra por fraude al fisco en el caso Farmacias Populares- no comulgó con los dichos de la vocera. Durante la presentación del libro Revolución Social en Chile, sostuvo ayer: “Hoy escuchaba declaración de una ministra que alguna vez fue cercana, que decía que lo que había pasado en Venezuela les podía pasar a ellos que estaban en el gobierno. ¿Será que es tal la desconexión de esta ministra de la realidad que ha generado su gobierno que se creen revolucionarios todavía? ".

Esta jornada, en conversación con radio Cooperativa, la ministra fue consultada sobre esta interpelación de Jadue. “Claramente son provocaciones y se sabe que nuestro rol, en materia además de política exterior, es defender posiciones de Estado con seriedad y responsabilidad. Porque además la política exterior de Chile se construye con principio y no con ironías fáciles. Y esa ha sido la manera consistente que hemos tenido de referirnos a estos temas en la vocería", argumentó.

“El referirnos con claridad, firmeza y determinación sobre distintos casos en el mundo, lejanos o cercanos, no tiene que ver con que tengamos afinidad política o no con el gobierno o el régimen al cual hacemos alusión. Tiene que ver con sostener principios que son importantes de defender siempre cuando se trata de política exterior. Y uno de esos es la soberanía, el derecho internacional, la integridad de las naciones y de los territorios-nación que están en la organización multilateral y en el derecho internacional que nos hemos establecido, sobre todo posguerra”, añadió.

05/01/2026 - VOCERIA MINISTRA CAMILA VALLEJO - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Respecto de la interpelación sobre si este gobierno pretendía ser revolucionario, Vallejo acotó que ello “hace alusión justamente a esta idea de que la política de Estados Unidos es sobre la base de enfrentar revoluciones, y yo creo que eso es errado. Pensemos en Groenlandia. El interés de Estados Unidos sobre Groenlandia no tiene que ver con que sea una dictadura o un gobierno revolucionario. Tiene que ver con un interés estratégico de ese territorio”.

“Yo puedo entender que estas son, evidentemente, provocaciones, con ánimo de probablemente generar polémica, pero vuelvo al punto: nosotros como gobierno defendemos posiciones que son de Estado y lo hacemos con seria irresponsabilidad porque entendemos que aquí la política exterior no se construye con ironía fáciles”, cerró