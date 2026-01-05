SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    La Moneda eleva el tono por operación de Estados Unidos en Venezuela y remarca distancia con Kast

    Desde el gobierno, además, apuntan que no es incompatible condenar el régimen de Nicolás Maduro y a la vez criticar la incursión militar ordenada por Donald Trump en Caracas.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Camila Vallejo, vocera de gobierno.

    La Moneda elevó el tono contra la operación liderada desde Washington por Donald Trump en Venezuela, que resultó en la extracción de Nicolás Maduro desde Caracas para ser juzgado en Nueva York, y remarcó la distancia con la postura del presidente electo José Antonio Kast.

    El mismo sábado en que se concretó la operación en la capital del país caribeño, el Presidente Gabriel Boric condenó la intervención norteamericana y aseguró que “sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global”. “Hoy es Venezuela. Mañana podría ser cualquier otro”, dijo.

    El Jefe de Estado, además, suscribió una declaración conjunta con países de la órbita progresista como España, Brasil, Colombia y Uruguay.

    En ese contexto, en la habitual vocería de los lunes, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, apuntó que la actual administración “lo que ha hecho es defender la tradición diplomática que hemos tenido como Estado a lo largo de la historia en materia internacional, que es defender el derecho internacional, el derecho internacional más humanitario en cada caso que hemos conocido de debate público sobre lo que está pasando en el mundo, y en este caso no es la excepción”.

    “Cuando hablamos de derecho internacional y la defensa de una ley que nos rige a todos los países independiente si somos países grandes, países pequeños, países intermedios, si tenemos más fuerza militar o menos fuerza militar, si tenemos más poder económico o menos poder económico, es que nadie, ningún país, puede intervenir o atacar militarmente a otro sea salvo cuando se trata de una legítima defensa”, enfatizó.

    La portavoz del Ejecutivo sostuvo que, de acuerdo a la postura del gobierno, “lo que ha sucedido con el ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano aquí en América Latina, vulnera ese derecho internacional. Y por lo tanto, no puede sino nuestro gobierno por tradición diplomática de Estado en materia internacional sino condenar una acción que abiertamente, vulnera y viola la norma internacional que es la que nos protege”.

    “Esa ha sido la posición de gobierno y va a ser la posición de gobierno y la posición de Estado hasta el último día de nuestro mandato. Le guste a quien le guste, pueden debatirlo, la oposición, rechazarla, interpretarla, etc. Pero nuestro gobierno y nuestro Presidente ha sido de una sola línea en esa materia y va a tener esa posición hasta el último día de su mandato”, señaló.

    Vallejo también apuntó sobre la postura de Kast ante lo sucedido en Venezuela: “Cuando uno quiere respetar el derecho internacional, tiene que respetar el que ningún país, Estado, gobierno, pretenda atacar otro país, tomar control político-administrativo, tomar control de sus recursos naturales, sin que eso signifique vulnerar el derecho internacional”.

    “Ese es el problema que tenemos hasta el momento, porque esto no se trata de si se quiere reestablecer una democracia, si se quiere reestablecer una libertad, si se quiere incluso combatir el narcoterrorismo. Lo que ha manifestado abiertamente el Presidente de los Estados Unidos es que lo que buscan es tomar control del petróleo de Venezuela, porque ahí está la principal reserva de petróleo del mundo”, recalcó.

    Y luego agregó: “Esto no tiene que ver con posiciones de izquierda, de derecha, de centro. Lo que nos están diciendo es que por tener la fuerza suficiente pueden hacer lo que quieran en América Latina porque la consideran su patio trasero. Y eso es algo que no podemos permitir ningún país, ningún sector político, porque la soberanía de las naciones no es negociable y no se puede entregar bajo la excusa o pretexto de cualquier cosa”.

    “Se puede empatizar con la emoción de los venezolanos al ver caer a Maduro y al mismo tiempo decir que el ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano no es aceptable. Se puede condenar el régimen autoritario, la dictadura de Venezuela y al mismo tiempo condenar el ataque de Estados Unidos en territorio venezolano. Se pueden hacer ambas cosas. No hay una contradicción en aquello”, zanjó.

