SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

También se preguntó a los encuestados por qué candidato presidencial nunca votaría y Johannes Kaiser fue quien recibió la mayoría de las preferencias.

Jorge ArellanoPor 
Jorge Arellano
Andres Perez

Se acerca a pasos agigantados la elección presidencial, del próximo 16 de noviembre, y expertos y figuras políticas de los distintos sectores apuntan a los indecisos, como claves para el resultado y la suerte de los candidatos que finalmente pasarán a una, hasta ahora más probable, segunda vuelta.

Estas personas que aún no toman una decisión fue el foco del último “Termómetro Político”, sondeo realizado por Descifra -una alianza estratégica entre Copesa y Artool- donde se indagó en qué piensa este grupo de electores de cara a los comicios donde se elegirá al próximo Presidente.

De esta manera, sobre la primera vuelta, lo primero que se preguntó fue: “¿Qué afirmación define mejor su situación actual?”.

Aquí un 75% optó por la alternativa: “Tengo claro mi candidato(a) y mi voto no va a cambiar”.

Sin embargo, el 25% restante se puede agrupar en el grupo de los “indecisos”. Así, un 13% se inclinó por: “No tengo claro mi candidato(a), ninguno de ellos me representa plenamente” y un 12% por: “Tengo un candidato(a) preferido hoy, pero podría cambiar de opinión porque no me convence del todo”.

A esta base de indecisos se le realizó la siguiente pregunta: “Considerando que la elección es con voto obligatorio: ¿Qué piensa hacer el día de la elección si aún no tiene un candidato(a) que lo represente plenamente?

Así la mayoría, un 43%, optó por la alternativa: “Votar por el mal menor o por el candidato(a) menos malo”. Más atrás, le siguió, con 31%, la opción: “Votar por un candidato(a) para que otro que no me gusta no pase a segunda vuelta”. Luego, “Votar nulo o blanco” (18%); “Aunque sea obligatorio no iré a votar” (2%) y un 6% no sabe o no responde.

Finalmente, el “Termómetro Político” preguntó a los encuestados por qué candidato presidencial nunca votaría. Acá se podía elegir entre múltiples opciones.

Quien contó con más votos negativos fue Johannes Kaiser (PNL) con un 38%; seguido por Eduardo Artés (IND.) con un 37%; y José Antonio Kast (REP.-PSC) y Jeannette Jara (Oficialismo-DC) con un 35%. Más atrás siguieron: Franco Parisi (PDG) con 32%; Marco Enríquez-Ominami (IND.) con 26% y Harold Mayne-Nicholls (IND.) con 14%.

Mientras quien recibió menos menciones, teniendo como consecuencias más opciones de optar por este grupo de indecisos, fue la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei.

Ficha técnica

Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

Instrumento: 4 preguntas cerradas.

Técnica de recopilación de datos: Encuestas online autoaplicadas.

Tiempo de aplicación: 2 minutos promedio.

Fecha de ejecución: 8 al 9 de octubre.

Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

Muestra total: 1.777 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 2,3% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.

Más sobre:EleccionesPresidencialesTermómetro PolíticoDescifraEncuestaSondeoJosé Antonio KastJeannette JaraEvelyn MattheiJohannes KaiserFranco ParisiMarco Enríquez-OminamiHarold Mayne-Nicholls

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump amenaza a China con aranceles masivos y cancelar su reunión con Xi Jinping

Blanco destaca incorporación de Astudillo y Ruz a la Suprema: “Profesionales de destacada labor con perfiles diferentes”

Contraloría detecta que más de $160 millones destinados a salud primaria en Calama se usaron en celebraciones

Nuevo formato de Enade mantiene en alerta a candidatos: se preparan para interpelarse en el foro empresarial

El streaming Hulu aterriza en Chile: títulos, precios y próximos estrenos

Amenaza Suprema: crónica de cómo Roberto Ossandón alarmó a todo el Poder Judicial por una alerta sin sustento

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Luxemburgo por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Luxemburgo por TV y streaming

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Blanco destaca incorporación de Astudillo y Ruz a la Suprema: “Profesionales de destacada labor con perfiles diferentes”
Chile

Blanco destaca incorporación de Astudillo y Ruz a la Suprema: “Profesionales de destacada labor con perfiles diferentes”

Contraloría detecta que más de $160 millones destinados a salud primaria en Calama se usaron en celebraciones

Nuevo formato de Enade mantiene en alerta a candidatos: se preparan para interpelarse en el foro empresarial

Trump amenaza a China con aranceles masivos y cancelar su reunión con Xi Jinping
Negocios

Trump amenaza a China con aranceles masivos y cancelar su reunión con Xi Jinping

Sol peruano se debilita y las acciones caen tras destitución de Dina Boluarte

Presupuesto 2026: LyD pone en duda fórmula del gobierno para financiar reajuste público y detecta “errores” en proyecciones

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio
Tendencias

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

La U ya tiene asegurado el estadio en el que recibirá a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana
El Deportivo

La U ya tiene asegurado el estadio en el que recibirá a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana

Redes sociales, polémicas y duras críticas: las razones de Arturo Vidal para dudar de su continuidad en Colo Colo

No hay tregua para Aníbal Mosa en Colo Colo: accionistas vuelven a rechazar los estados financieros de Blanco y Negro

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

El streaming Hulu aterriza en Chile: títulos, precios y próximos estrenos
Cultura y entretención

El streaming Hulu aterriza en Chile: títulos, precios y próximos estrenos

Almodóvar llega a GAM con concierto teatral y el glamour de sus mujeres

Soda Stereo llega a Chile con su show que incluye a Gustavo Cerati virtual

Cómo el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado aumenta la presión contra Maduro
Mundo

Cómo el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado aumenta la presión contra Maduro

El paso peatonal de Rafah será reabierto el 14 de octubre bajo la supervisión de la misión civil de la Unión Europea

“Un recordatorio de lo que aún falta”: el mensaje de María Corina Machado a Venezuela tras su Premio Nobel de la Paz

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida