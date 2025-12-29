Squella por condiciones de libertarios para sumarse al gobierno de Kast: “Ellos tienen derecho a plantear sus términos”

Desde “La Moneda chica” de José Antonio Kast, el timonel de republicanos, Arturo Squella, se refirió a las líneas rojas que Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y su colectividad presentaron para su eventual incorporación al futuro gobierno.

En síntesis, el diputado y excandidato presidencial aseguró que su partido está disponible para ser parte de la administración que comenzará en marzo de 2026, siempre y cuando sea sin perder su “identidad”.

En esa línea, señaló que algunos de los puntos “intransables” serían la no continuidad “del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y la ESI (Educación Sexual Integral)”.

Bajo ese marco, el líder republicano destacó que los libertarios "han demostrado un interés especial por formar parte del futuro oficialismo" y eso lo ven “con muy buenos ojos”.

“Es algo muy positivo, eso nos da señales de que tienen interés y entusiasmo por formar parte del oficialismo futuro”, añadió.

“Es una conversación que obviamente se va a ir sumando a las otras que estamos teniendo con los partidos políticos, y me da la impresión de que va a llegar a buen puerto” , acotó.

Eso sí, aclaró que por ahora no ha tenido “la oportunidad de ver el contenido de lo que quieren plantear”, pero que entiende que estaría “muy en la línea de fortalecer y respaldar el trabajo” que se realizó en la campaña de Kast en función a “un gobierno de emergencia”.

“Nos tiene muy contentos contar eventualmente con un respaldo del Partido Nacional Libertario”, aseguró Squella.

Dicho eso, reforzó que “ellos tienen todo el derecho en plantear cuáles son los términos en que se quieren sumar a un futuro gobierno”.

“Me parece súper razonable que ellos planteen con qué, cuáles son los contornos que se sentirían cómodos trabajando en una lógica oficialista y la verdad es que, siendo transparente, se van cimentando las relaciones de una manera mucho más profunda, que es lo que esperamos para los próximos cuatro años”, cerró el también senador electo por Valparaíso.