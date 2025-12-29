SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Temas valóricos, ideas programáticas y factor Bachelet: las condiciones de Kaiser para integrarse al gobierno de Kast

    El exabanderado libertario se reunirá este martes con el exministro Claudio Alvarado, uno de los hombres de mayor confianza del presidente electo, para presentarle un documento con las líneas rojas de su colectividad. El diputado dejó abierta la puerta para sumarse al gabinete.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Rocío Latorre
    Johannes Kaiser, diputado, excandidato presidencial y timonel del Partido Nacional Libertario. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Este martes se espera que el excandidato presidencial Johannes Kaiser llegue a la sede de la Oficina del Presidente Electo (OPE) con un documento bajo el brazo. Se trata de un texto con “líneas rojas” claras: condiciones políticas, legislativas y de principios que el Partido Nacional Libertario (PNL) considera intransables para decidir si se integra -o no- al futuro gobierno de José Antonio Kast.

    La reunión será con Claudio Alvarado, uno de los hombres de mayor confianza del presidente electo que se perfila para asumir en Interior y desde allí llevar la coordinación política.

    Ahí el excandidato presidencial abrirá formalmente una conversación que, hasta ahora, se había mantenido en suspenso. “(Mañana parten) las conversaciones de un marco de cooperación con el futuro gobierno”, dijo este lunes el diputado y timonel PNL desde la sede de su colectividad.

    Johannes Kaiser y Claudio Alvarado JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Y agregó: “Si se aceptan los márgenes, estamos disponibles para ser parte de un gobierno. Las reglas claras conservan la amistad, eso también se aplica en política”.

    Acompañado por integrantes de la recién electa bancada del PNL, Kaiser -quien debutó en la política de la mano del Partido Republicano y renunció a inicios de 2024 por distintas diferencias con la tienda de Kast- explicitó que la discusión no pasa por imponerle una hoja de ruta al mandatario, sino por definir qué políticas vigentes del Estado consideran incompatibles con su ideario.

    “Hay políticas profundamente ideológicas que creemos que tienen que ser neutralizadas”, afirmó, apuntando a lo que describe como una “operación cultural política” desde el aparato estatal.

    Hace algunas semanas, el libertario ya había señalado en entrevista con La Tercera que “si nuestra visión de sociedad fuese absolutamente rechazada no vamos a participar del gobierno”.

    En ese marco, el exaspirante a La Moneda mencionó como ejemplos el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y la Educación Sexual Integral (ESI). En el primer caso, cuestionó su continuidad; en el segundo, acusó una intervención del Ministerio de Educación en la autonomía de los padres y de los proyectos educativos.

    Son temas que, según fuentes del partido, sí estarán contenidos en el documento que este martes será entregado al equipo de Kast, junto a otros puntos como el avance al fin de las contribuciones, discutir el presupuesto del INDH y una lista de proyectos de ley que el PNL quiere impulsar -y otros que busca frenar- durante el próximo gobierno.

    El texto también incluye advertencias sobre materias que podrían requerir continuidad administrativa por haber sido instaladas en este periodo, aunque sin detallar públicamente cuáles.

    Todo esto bajo una lógica que Kaiser ha repetido en privado: o el partido se integra plenamente, o no se integra.

    “No vamos a entrar a medias”, dicen en el partido. Es decir, si el PNL decide formar parte del gobierno, pondrá todos sus nombres a disposición, incluido el del propio Johannes Kaiser. Si no, no permitirán que militantes asuman cargos políticos, aunque sí podrían evaluar nombramientos de carácter técnico. En conversaciones informales, Kaiser ha mencionado nombres para áreas como Defensa, Seguridad y Justicia, pero hasta ahora no se ha entregado ninguna nómina formal a la Oficina del Presidente Electo (OPE).

    Luis Felipe Cuellar, encargado programático de seguridad de Johannes Kaiser, es un nombre que suena para Defensa.

    Respecto al programa del presidente electo, los libertarios remarcan que están “de acuerdo con las 33 medidas”, descartando que la negociación esté tensionada por el contenido programático general.

    Consultado por su eventual ingreso al gabinete, Kaiser no cerró la puerta. “Si se me hace la proposición, la voy a decidir en su mérito”, dijo. Y añadió que existe “buena fe de ambas partes” en las conversaciones, aunque los detalles recién podrán evaluarse una vez concluida la reunión de este martes.

    Un punto sensible, aunque quedaría fuera de las exigencias del documento, es la eventual candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

    Kaiser fue enfático en marcar distancia. Si bien reconoció que la política exterior es atribución del Presidente, advirtió que financiar o respaldar esa postulación sería “una mala señal” y los pondría en “una situación muy delicada”.

    El diputado Kaiser fue duro en ese punto. Dijo tener una “pésima opinión” de la gestión de Bachelet, especialmente tras el 18-O, y la acusó de no haber respaldado al entonces Presidente Piñera, además de apoyar el Apruebo y, posteriormente, la candidatura de Jeannette Jara.

    La definición -según el propio Kast, quien se reunió la semana pasada con Bachelet- se tomará una vez que aterrice en La Moneda.

    La discusión por el eventual ingreso del Partido Nacional Libertario al gobierno de Kast ya adelanta el carácter de quienes podrían convertirse en sus socios más exigentes.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaJohannes KaiserJosé Antonio KastGobiernoGabinetePartido Nacional Libertario

