    Política

    Claudio Alvarado, el nuevo hombre fuerte de Kast

    Instalado en la “Moneda chica” y a cargo del traspaso de mando con el gobierno de Gabriel Boric, el exministro UDI se ha convertido en una de las figuras influyentes del equipo del presidente electo. Su rol en la conformación del gabinete y el diseño legislativo lo posicionan para liderar el futuro Ministerio del Interior.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Rocío Latorre

    Se instaló en una oficina en el segundo piso de la denominada “Moneda chica” de José Antonio Kast, ubicada en la comuna de Las Condes. Claudio Alvarado (UDI) no ha parado de tener reuniones desde que el presidente electo le asignó formalmente hacerse cargo del traspaso de mando con el gobierno de Gabriel Boric. Pero no solo eso, el exministro de la Segpres también se volvió clave en la conformación del equipo ministerial del fundador del Partido Republicano, ya que él mismo será parte del comité político de la futura administración.

    Alvarado es considerado por varios en el sector como el hombre natural para la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) -debido a su paso por el Congreso y su experiencia en esa área durante la administración de Piñera-. El exministro, además, conoce bien el estilo y las prioridades de Kast.

    15/12/2025 - PUNTO PRENSA PERSIDENTE ELECTO JOSE ANTONIO KAST - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Por lo mismo, su nombre era, en un inicio, el “más apto” para la Segpres, ya que -dicen- se mueve “como pez en el agua” y domina los equilibrios del Congreso, un activo que no es menor considerando el escenario legislativo que enfrentará el nuevo gobierno. Sin embargo, en la última semana, en el equipo de Kast hay consenso que ahora se perfila para Interior, debido a que asumió un rol de liderazgo en el sector. Y ya se ha movido como tal, dicen varias fuentes.

    En esa línea, Alvarado ha sostenido reuniones con jefes de bancada para afinar el diseño legislativo de la futura administración y entregar directrices de la conducción política que buscarán a partir de marzo de 2026. Además, ha escuchado opiniones sobre cómo debiese funcionar el sector y una eventual coalición que aúne a la derecha.

    Hasta ahora lo ha hecho con representantes del Partido Republicano y de Renovación Nacional, encuentros que han sido leídos como una señal de empoderamiento y de confianza directa del presidente electo.

    Pero, además de esas citas que ocurrieron en la denominada “Moneda chica”, Alvarado ha sostenido encuentros con otros dirigentes políticos del sector y conversado también con personeros de la futura oposición.

    Alvarado y el equipo

    Precisamente fue en el hemiciclo donde Kast y Alvarado estrecharon su relación. Se conocen hace varios años, desde que en el Congreso ambos ejercieron como diputados de la UDI y compartieron por más de un período legislativo. Incluso, los dos llegaron a liderar la bancada gremialista, como jefe y subjefe, respectivamente.

    Quienes recuerdan esos años afirman que ambos formaron una relación cercana, que se mantuvo incluso después de que Kast presentara su renuncia a la UDI en 2016.

    Reflejo de lo anterior, dicen, fueron las críticas que Alvarado emitió en 2021 a la candidatura presidencial de Sebastián Sichel. “Kast le dio una lección a Sichel de cómo ir a buscar al electorado de derecha. Además, lo hizo con tranquilidad, pachorra, seguridad y con astucia. Si Sichel y su equipo insisten en ‘la vieja política’ y lugares comunes estarán con serios problemas hacia adelante”, apuntó tras uno de los debates.

    Pero no solo en 2021 le entregó su respaldo al republicano. Si bien para esta campaña nunca lo respaldó directamente, sí entregó señales en esa línea. Esto, pese a que, en un inicio, integró un consejo asesor “senior” que se reunía los días miércoles con la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

    Pero el curso que tomó la campaña lo desencantó de la candidatura de la exalcaldesa de Providencia. Y, por lo mismo, rápidamente se alineó con la tesis de agrupar todos los votos del sector en la opción más competitiva, que en ese momento era la de Kast. “Concentrar esfuerzos en la candidatura más competitiva no es un gesto de resignación, sino de responsabilidad. Las elecciones no se ganan con voluntarismo, sino con realismo”, escribió en una columna de opinión en noviembre.

    Además de su vínculo con el jefe de Estado electo, el exsubsecretario también ha mantenido un vínculo fluido con el círculo más íntimo del fundador republicano. Mientras estaba en el Congreso se relacionó directamente con su principal estratega, Cristián Valenzuela, quien se desempeñaba como asesor en la bancada gremialista.

    Lo propio ocurre con otras figuras de republicanos, como el presidente del partido, Arturo Squella, quien era diputado mientras Alvarado ejercía como subsecretario de la Segpres, y también el excoordinador general de la campaña, Alejandro Irarrázaval, quien viene de la UDI y es uno de los asesores y amigos más cercanos de Kast.

    Esto, reconocen en el entorno del republicano, facilitó el arribo del exministro a la campaña y a su núcleo más cercano, el que es considerado muy hermético. Esto, agregan las mismas fuentes, es clave, pues el gobierno de Kast necesitará a alguien de confianza en Interior.

    De igual forma, Alvarado ha profundizado el vínculo con la posible carta para Hacienda, Jorge Quiroz. El economista lo ha acompañado en algunas de las reuniones con parlamentarios del sector.

    El peso que hoy acumula Alvarado en el entorno de Kast se explica también por una trayectoria política extensa. Nacido en Castro, en la isla de Chiloé, el exministro mantiene un vínculo permanente con el sur del país, lugar donde construyó su carrera política y al que suele volver todas las semanas, incluso durante sus años de mayor exposición en Santiago -como autoridad-. En el sector destacan que ese anclaje regional ha sido parte de su identidad política.

