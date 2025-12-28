El dilema del Presidente Kast

SEÑOR DIRECTOR:

El presidente electo, José Antonio Kast, enfrentará numerosas encrucijadas durante su gobierno. Uno de esos dilemas inminentes ya se manifestó, y es la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. La expresidenta no perdió tiempo: apenas conocidos los resultados, inició las gestiones para obtener el apoyo del mandatario.

Sin embargo, existen dudas legítimas sobre su postulación. La única manera de proyectar una candidatura es que los posibles equipos de Bachelet en la ONU integren al nuevo oficialismo. La pregunta es si la exmandataria estaría dispuesta. Pero, aunque lo hiciera, probablemente sería insuficiente de cara a la ciudadanía. En el nuevo ciclo, Bachelet no ha sido una figura que represente la unidad nacional o la concordia internacional. En Chile, su apoyo a la propuesta de la Convención, así como a la candidatura del Partido Comunista son indicios de aquello. Y en el mundo, la expresidenta decidió integrarse a la campaña contra la denominada ultraderecha, dentro de la cual incluía hasta hace poco al Presidente Kast. Así las cosas, ¿por qué el nuevo jefe de Estado debería apoyar un liderazgo tan controvertido en diferentes frentes?

Álvaro Vergara

FARO UDD