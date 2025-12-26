SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Kast apuesta a zanjar durante primera semana de enero incorporación de libertarios a su gobierno

    En el equipo del presidente electo si bien creen que la colectividad sí ingresará al gabinete, lo harán sin su exabanderado Johannes Kaiser. Así, estiman que ellos optarán por otros de sus filas para el equipo ministerial. Una opción es su encargado programático en seguridad, Luis Cuellar.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Rocío Latorre
    MARIO TELLEZ

    Desde que el martes de esta semana miembros de la directiva del Partido Nacional Libertario (PNL) llegaron hasta “La Moneda chica” de José Antonio Kast, en la colectividad no han vuelto ha sostener reuniones con los equipos del presidente electo.

    Y es que el partido liderado por Johannes Kaiser todavía se mantienen las conversaciones para definir si entrarán o no al futuro gobierno republicano, algo que -dicen- podría extenderse hasta los primeros días de enero, fecha en la que esperan sostener el consejo general en el que someterán a votación su eventual integración.

    Esa es la fecha que, de hecho, miran de cerca en el equipo de Kast. Según han transmitido los mismo libertarios, los plazos para tomar una definición en lo que queda de año ya no se cumplieron, por lo que en el mejor escenario sería la primera semana de enero.

    Por esos días, dicen en republicanos, incluso se proyecta una última reunión para revisar los términos en los que el partido de Kaiser se podría integrar. Tema que, en todo caso, ya se abordó en el encuentro de esta semana.

    Tras esa cita, en la que participaron el asesor de Kast, Alejandro Irarrázaval; el vicepresidente libertario, Hans Marowski; y el secretario general del partido, Juan Antonio Urzúa, en la colectividad comunicaron una de las primeras definiciones: Kaiser no entraría al gobierno, argumentando el criterio de la Oficina del Presidente Electo (OPE), que no permite que ingresen al gabinete figuras que tengan parientes ejerciendo como parlamentarios.

    Aunque un día después en el equipo de Kast insistieron en que podría haber excepciones y que se evaluaría caso a caso, lo cierto es que varios libertarios y republicanos dan por hecho que Kaiser se mantendrá al margen.

    Esto, principalmente por una definición interna del partido. En la tienda hay varios dirigentes a los que no les convence que el diputado ingrese al gabinete debido a los posibles costos que podría tener para su liderazgo estar en la administración y para una eventual nueva candidatura presidencial.

    Lo anterior, de hecho, ha sido advertido por sus dos hermanos Axel Kaiser y Vanessa Kaiser.

    “Si Johannes quiere ser candidato, debe tener cuidado de no quemarse como ministro”, dijo el primero durante esta semana.

    Unos días antes, consultada sobre la eventual participación del exabanderado libertario en la administración de Kast, la senadora electa afirmó que “yo no quiero que mi hermano sea un fusible”.

    Lo anterior, explican, ha sido transmitido a los equipos de Kast, pero no quiere decir que como partido no puedan participar de la administración. De hecho, en los últimos días tanto en republicanos como libertarios transmiten que ya hay un nombre que aparece como opción para el futuro gabinete. Se trata del general en retiro y encargado programático de seguridad y defensa de Kaiser, Luis Cuellar, quien suena para el Ministerio de Defensa.

    Cuellar fue uno de los hombres clave del equipo programático de Kaiser en la campaña presidencial, posicionándose como uno de los hombres de confianza del entonces abanderado. Tanto así que, de ganar la elección, varios los perfilaban, entre ellos el propio Kaiser, como carta segura para el cargo de biministro de Seguridad y Defensa.

    En ese contexto, entre los libertarios no esconden que es uno de los nombres que pondrán a disposición en caso de que definan ingresar al gobierno, pues además recalcan que se trata de una de las áreas en donde han mostrado interés para colaborar. Sin ir más lejos, el propio Kaiser es considerado una opción para esa misma cartera.

    Cuellar, recalcan, es una figura reconocida en el mundo de las Fuerzas Armadas (ingresó al Ejército en 1986), por lo que podría ser un buen enlace con las instituciones castrenses.

    Mediáticamente, Cuellar se hizo conocido después de que en 2021 asumiera como jefe de la defensa en la Región de La Araucanía.

    En ese cargo, generó polémica después de que en 2022 no solo descartara que existiera represión contra las comunidades mapuche, sino que también desafiara a los responsables del asesinato de un trabajador agrícola en la zona a enfrentarse a los militares.

    “Si a nosotros nos disparan, nuestra gente, que no usa munición de fogueo, va a centrar su arma; va a identificar blanca y van a haber bajas. Esa es una realidad (…). Aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros?”, dijo en esa ocasión.

