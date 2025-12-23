Partido Nacional Libertario llega a “La Moneda chica” en medio de las conversaciones para definir si entrarán al gobierno de Kast

Pasadas las 11.00 horas de este martes, la directiva del Partido Nacional Libertario (PNL) llegó hasta La Gloria 88, la denominada “Moneda chica” de José Antonio Kast.

La presencia de Hans Marowski, el vicepresidente del PNL, y de Juan Antonio Urzúa, secretario general de la colectividad, no es casual.

Pues el partido fundado por el diputado Johannes Kaiser está en medio de la disyuntiva de sumarse o no al futuro gobierno republicano.

Marowski y Urzúa continúan al interior de la oficina del Mandatario electo. Se espera que a su salida entreguen detalles a la prensa.