SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Partido Nacional Libertario llega a “La Moneda chica” en medio de las conversaciones para definir si entrarán al gobierno de Kast

    La tienda política fundada por Johannes Kaiser aún no decide si sumarse o no a la futura administración de José Antonio Kast.

    Por 
    Helen Mora
     
    Pedro Rosas
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Pasadas las 11.00 horas de este martes, la directiva del Partido Nacional Libertario (PNL) llegó hasta La Gloria 88, la denominada “Moneda chica” de José Antonio Kast.

    La presencia de Hans Marowski, el vicepresidente del PNL, y de Juan Antonio Urzúa, secretario general de la colectividad, no es casual.

    Pues el partido fundado por el diputado Johannes Kaiser está en medio de la disyuntiva de sumarse o no al futuro gobierno republicano.

    Marowski y Urzúa continúan al interior de la oficina del Mandatario electo. Se espera que a su salida entreguen detalles a la prensa.

    Más sobre:Partido Nacional LibertarioJohannes KaiserJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En operativo de más de ocho horas: logran retiro de camión siniestrado en Las Condes

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan

    Caso Factop: Peritaje encargado por la Fiscalía confirma que valorización de Grupo Patio era “razonable” y rebate denuncia de hermanos Jalaff

    Gobierno inicia revisión de norma que regula ruido de vehículos: entre motocicletas se han detectado hasta 20 decibeles de diferencia

    Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela

    Lo más leído

    1.
    Presidencia de la Cámara: PDG rechaza veto de la UDI a Pamela Jiles

    Presidencia de la Cámara: PDG rechaza veto de la UDI a Pamela Jiles

    2.
    Jeannette Jara habla de su futuro: “Hay que reflexionar con calma y ver qué actitud toma el presidente electo”

    Jeannette Jara habla de su futuro: “Hay que reflexionar con calma y ver qué actitud toma el presidente electo”

    3.
    Exsubsecretario Ubilla cuestiona propuesta de que Matthei asuma en Seguridad: “Es el momento de gente nueva”

    Exsubsecretario Ubilla cuestiona propuesta de que Matthei asuma en Seguridad: “Es el momento de gente nueva”

    4.
    Karina Delfino dice estar “alerta” con recorte fiscal e iniciativas en gobierno de Kast que podrían “afectar” a los municipios

    Karina Delfino dice estar “alerta” con recorte fiscal e iniciativas en gobierno de Kast que podrían “afectar” a los municipios

    5.
    Martín Arrau por migración irregular: “Lo que buscamos es que pase a ser un delito y por tanto, puedan quedar en prisión preventiva”

    Martín Arrau por migración irregular: “Lo que buscamos es que pase a ser un delito y por tanto, puedan quedar en prisión preventiva”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Horario especial de los supermercados Unimarc por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Unimarc por la Navidad

    Gobierno inicia revisión de norma que regula ruido de vehículos: entre motocicletas se han detectado hasta 20 decibeles de diferencia
    Chile

    Gobierno inicia revisión de norma que regula ruido de vehículos: entre motocicletas se han detectado hasta 20 decibeles de diferencia

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Hombre muere tras ser atropellado en Ruta 68: se registra congestión mientras Carabineros está a la espera del SML

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan
    Negocios

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan

    Liderar en la era de la IA, acelerando el cambio

    Caso Factop: Peritaje encargado por la Fiscalía confirma que valorización de Grupo Patio era “razonable” y rebate denuncia de hermanos Jalaff

    “Si se quiere hacer el duro…”: Trump advierte a Maduro en medio de los ataques
    Tendencias

    “Si se quiere hacer el duro…”: Trump advierte a Maduro en medio de los ataques

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Qué se sabe de la muerte de Vince Zampella, el cocreador de Call of Duty

    “Nos alegra saber que cuentan con una nueva casa”: el cálido saludo del Bayern Múnich a la UC por el Claro Arena
    El Deportivo

    “Nos alegra saber que cuentan con una nueva casa”: el cálido saludo del Bayern Múnich a la UC por el Claro Arena

    ¿Palo para Paqui? El mensaje de Joaquín Montecinos en las redes a minutos de que Meneghini fuera elegido como DT de la U

    “Franja en el pecho, pelota al pie”: el libro que desvela la identidad de la UC en la voz de sus grandes referentes

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”
    Cultura y entretención

    Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”

    De Candelabro a Cristóbal Briceño: así viene la edición 2026 de VAM, el gran encuentro de la industria musical

    Libro de conversaciones musicales con Jorge González se lanza en San Miguel

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela
    Mundo

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela

    Maduro emplaza a Trump a atender “los temas de su país”: “Le iría mejor”

    Detienen a Greta Thunberg en Londres por apoyo a grupo clasificado como terrorista

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida