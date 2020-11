Tensión oficialista: Presidente de RN sale en defensa de Monckeberg tras críticas de Chile Vamos y asegura que “el jueguito de pegarle a nuestros ministros debe terminar aquí y ahora”

El presidente de Renovación Nacional, Rafael Prohens, salió en defensa de las recriminaciones oficialistas que han surgido en contra del ministro Secretario General de la Presidencia y militante de la colectividad, Cristián Monckeberg, tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la acusación constitucional contra Víctor Pérez y del segundo retiro del 10%.

Específicamente, el senador apuntó a los cuestionamientos surgidos desde los presidentes de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe y de Evópoli, Andrés Molina, en contra del titular de la Segpres -encargado de las negociaciones en el Congreso- a raíz de los últimos reveces sufridos por la coalición en la Cámara.

“No solo son de una injusticia enorme para con un ministro que ha venido a poner el diálogo y el respeto como valores fundamentales de la coalición, que ha impulsado un nuevo trato real con los partidos, sino que también constituyen un desatino enorme, al demostrar desafección con el gobierno y un interés malsano por sacar algún rédito político personal o corporativo de un momento de crispación en el sector”.

“El jueguito de pegarle a los ministros RN debe terminar aquí y ahora”, advirtió el senador. Y agregó que "es momento de trabajar por la unidad del sector”.

Sus palabras muestran la tensión y los roces que aún permanecen al interior del oficialismo a raíz de los últimos fracasos en el Congreso, específicamente tras la aprobación del segundo retiro del 10%. Esto a pesar de que desde el gobierno salieron hoy a descartar un “quiebre” en Chile Vamos tras las críticas parlamentarias al gobierno y que los jefes de bancada de diputados de los tres partidos pusieran paños fríos a sus diferencias con el Ejecutivo.

“Nosotros no vamos a permitir que esta situación se extienda en el tiempo ni que se tome como un pasatiempo que no tiene consecuencias. RN es un partido y también un proyecto político. Nuestros ministros, en ese sentido, son nuestros representantes y los vamos a cuidar. La unidad de Chile Vamos es algo que debe protegerse día a día y me parece que es momento de darle un párale a esta situación”, complementó el mandamás de RN.

Para Prohens "lo más importante ahora es que no sólo demos vuelta la página, sino que saquemos lecciones de todo lo que ocurrió nuevamente en estas semanas como coalición” y que "nos corresponde a nosotros, como parlamentarios de Chile Vamos, que hagamos una evaluación acerca de cómo estamos trabajando y cómo respondemos en bloque frente a los desafíos que nos ha puesto la pandemia, la crisis económica y el desempleo”.

Se espera que en los próximos el senador acuda a La Moneda para reunirse con Monckeberg para entregarle una agenda de prioridades legislativas del partido “enfocadas en la agenda social, sanitaria, el emprendimiento y el empleo”.

Jefes de bancada de Chile Vamos

Los jefes de bancada de diputados de los partidos de Chile Vamos salieron esta tarde a ponerle paños fríos a sus diferencias con el gobierno tras la aprobación del segundo retiro del 10% de las AFP.

Es así como Sebastián Torrealba (RN), María José Hoffman (UDI) y Luciano Cruz Coke (Evópoli) hicieron un llamado a la unidad del sector y a seguir trabajando en la agenda social del Ejecutivo.

Esto pese a la advertencia que la misma Hoffmann realizó ayer al gobierno respecto a que la relación de la bancada que ella lidera con La Moneda iba a cambiar.

“Hoy las responsabilidades son de todos. No se puede echar la culpa a un ministro u otro. Tanto el ministro (Ignacio) Briones como (Cristián) Monckeberg han hecho un buen trabajo en el Congreso y se los agradecemos, pero tenemos que coordinarnos mejor. Tenemos que mirarnos hacia adentro y ver en qué nos hemos equivocado y enmendar el rumbo”, aseguró Torrealba.

La diputada Hoffmann, en tanto, aseguró que Chile Vamos va a “defender a cada uno de los ministros que eventualmente puedan ser acusados injustamente, sea de Evópoli, RN o la UDI, esa es nuestra premisa”.

Sobre sus dichos de ayer en el hemiciclo de la Cámara, la parlamentaria UDI aseguró que "lo que está detrás de nuestra molestia tiene que ver la forma de relacionarnos con el Gobierno y para eso es importante que eso cambie no sólo con la UDI, sino que con los partidos de Chile Vamos”.

“No queremos ser parte solo de los costos, en las malas si no también estar en las buenas. Es importante que nuestro proyecto político tenga futuro y para eso el Gobierno tiene que escuchar más a sus partidos, es importante que cuando el gobierno llegue a este Congreso llegue con una sola posición firme y clara y con convicción, cuando se tenga una estrategia ésta se mantenga", añadió.

Finalmente, Cruz-Coke agregó que “los cuatro partidos estamos coordinados para sacar adelante la agenda política del Gobierno y esa voluntad no ha cambiado. Esa es nuestra principal preocupación, y en ese sentido es importante un respeto por los ministros y estar a la altura del desafío que hoy tenemos como país”.