Tohá critica foto de Kast con Milei y una motosierra: “Creo que es un error profundo”

La exministra del Interior y excandidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, expresó este miércoles sus aprensiones frente al gobierno que asumirá el próximo 11 de marzo, encabezado por el republicano José Antonio Kast y criticó su visita al Presidente de Argentina, Javier Milei.

Tohá, en conversación con CNN Chile, manifestó que “yo creo que hay un esfuerzo por ponerse en esa postura de presidente de todos y no hablar tanto desde la trinchera. A mí me preocupó si, debo decir, que me pareció que ese discurso de la noche de la victoria fue extremadamente poco preparado, poco elaborado y lo encuentro complejo".

“Se va a requerir para el gobierno que lo va a tocar a él enfrentar, enfrentar muchas dificultades y las cosas hay que prepararlas muy milimétricamente y me dio la impresión de que ese discurso era realmente una cosa muy, digamos poco afilada en su propósito, pero en el tono estuvo correcto”, agregó en la misma línea.

Frente a la visita de Kast a Javier Milei, indicó que “respecto de las señales que se han dado, a mi hoy día no me gustó, no me parece y creo que es un error profundo, que el Presidente electo se ponga al lado del presidente Javier Milei con esa motosierra, dando a entender que Chile tiene una situación análoga a la de Argentina”.

En esa línea, lamentó la conducta de Kast, ya que “Chile no tiene la situación de seguridad de El Salvador, ni tiene la situación económica ni de gestión pública de Argentina. Está lejos de esas realidades y nuestro próximo presidente es muy importante que empiece a notar la diferencia y a mostrarla y a valorarla, porque si no, nos tira para abajo, nos pone en una situación en que no estamos. Nosotros tenemos que tirar para arriba, no para abajo el país”.

En otro punto, Tohá señaló como otra inquietud la postura del próximo gobierno y sus figuras en torno al “lenguaje” usado en situaciones que se puedan dar desde marzo próximo y que se haya autodefinido como un “gobierno de emergencia”, ya que algo así, obligaría a dejar demandas fuera de la agenda.

“Chile tiene muchas urgencias, pero yo creo que no está en un estado de emergencia, así como para decirnos nos preocupamos de dos cosas y las demás no entran en la agenda”, afirmó Tohá.

“Creo que Chile con todos estos años de democracia con gobiernos de muy distintos signos ha ido consolidando ciertos conceptos compartidos que se han ido afiatando en la sociedad, que han ganado terreno y que no entran para nada en los temas que le preocupan y que están en el lenguaje del próximo presidente”, complementó.

“É l habla rara vez de la calidad de la democracia; no habla nunca de derechos humanos, de la igualdad de hombres y mujeres; no es un tema el valor de la diversidad; tampoco el problema de la desigualdad, los abusos del poder y esas cosas en Chile, que se lleguen a transformar en conceptos compartidos, ha costado mucho y a mí me preocupa que en un próximo gobierno, aunque no se hagan reformas en esos temas, se intente hacer un cambio en nuestro etos como sociedad”, profundizó Tohá.

Con todo, señaló que no ve aprehensiones en quitar al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género del comité político y lo asoció a la conformación propia que pueden hacer los jefes de Estado a sus equipos más cercanos.

Derrota de Jeannette Jara

En ese sentido, la ex carta presidencial del PPD, afirmó que parte del resultado por la candidata del pacto Unidad por Chile y la DC, Jeannette Jara, fue una consecuencia del proceso constitucional llevado a cabo por la Convención Constitucional.

“En términos numéricos, y si uno la compara con otras elecciones presidenciales, sí, es el porcentaje, digamos, más cuesta arriba que hemos tenido, pero yo creo que como derrota fue más grave la derrota del proceso constitucional. (...) O sea, yo creo que lo que está pasando hoy día en la política es muy consecuencia de todo lo que se quedó a la vista con el proceso constitucional y del desfase que ahí se provocó en términos de opinión pública, de ciudadanía, con las propuestas del progresismo”

“Se podría decir que ahí se empezó a pavimentar el camino de lo que estamos hoy día cosechando”, afirmó respecto al plebiscito del 4 de septiembre de 2022, donde se impuso el Rechazo a la propuesta constitucional por un 62 %.

Pese a todo, aseguró que Jara “fue una gran candidata”.