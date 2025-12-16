Kast y Milei posan junto a una motosierra en la Casa Rosada y celebran que “la libertad avanza en toda Latinoamérica”

El presidente electo José Antonio Kast sostiene con su mano izquierda una motosierra, mientras pronuncia: “Si hay una buena noticia es que la libertad avanza en toda Latinoamérica”.

A su lado está el Presidente de Argentina, Javier Milei, que también tiene sus manos en la icónica herramienta. “Viva la libertad, carajo”, dice el transandino.

La escena sucede en el despacho de Milei en la Casa Rosada, en Buenos Aires. La situación es grabada en video y es compartida por el argentino en su cuenta de TikTok. Se viraliza rápidamente.

La postal de ambos con la motosierra, una herramienta que fue parte de la campaña de Mandatario del país vecino para llegar al poder, es parte de lo anecdótico que deja la visita de Kast a Buenos Aires este martes.

El republicano abordó a primera hora de esta jornada un vuelo que lo llevó a la capital argentina para sostener una bilateral con Milei.

El viaje, eso sí, tuvo también la finalidad de avanzar en las gestiones para fichar a José Luis Daza, economista chileno y actual viceministro de Economía del gobierno argentino. Se trata de una figura que asoma como una posible carta para sumarse al gabinete del próximo gobierno.

Kast y el equipo que lo acompañó se reunieron con Daza para abordar su disposición. La aspiración es que sea el futuro ministro de Hacienda o ingrese al equipo económico del republicano.

Sin embargo, el vencedor del balotaje dejó entrever que esa decisión está en manos del propio Daza, con quien tiene una relación de amistad.