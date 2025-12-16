SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast y Milei posan junto a una motosierra en la Casa Rosada y celebran que “la libertad avanza en toda Latinoamérica”

    El presidente electo se reunió este martes con el líder de argentino en Buenos Aires, para marcar sus primeros pasos en materia de relaciones exteriores. También avanzó en las gestiones para fichar a José Luis Daza.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    El presidente electo José Antonio Kast junto al Mandatario argentino Javier Milei.

    El presidente electo José Antonio Kast sostiene con su mano izquierda una motosierra, mientras pronuncia: “Si hay una buena noticia es que la libertad avanza en toda Latinoamérica”.

    A su lado está el Presidente de Argentina, Javier Milei, que también tiene sus manos en la icónica herramienta. “Viva la libertad, carajo”, dice el transandino.

    La escena sucede en el despacho de Milei en la Casa Rosada, en Buenos Aires. La situación es grabada en video y es compartida por el argentino en su cuenta de TikTok. Se viraliza rápidamente.

    La postal de ambos con la motosierra, una herramienta que fue parte de la campaña de Mandatario del país vecino para llegar al poder, es parte de lo anecdótico que deja la visita de Kast a Buenos Aires este martes.

    El republicano abordó a primera hora de esta jornada un vuelo que lo llevó a la capital argentina para sostener una bilateral con Milei.

    El viaje, eso sí, tuvo también la finalidad de avanzar en las gestiones para fichar a José Luis Daza, economista chileno y actual viceministro de Economía del gobierno argentino. Se trata de una figura que asoma como una posible carta para sumarse al gabinete del próximo gobierno.

    Kast y el equipo que lo acompañó se reunieron con Daza para abordar su disposición. La aspiración es que sea el futuro ministro de Hacienda o ingrese al equipo económico del republicano.

    Sin embargo, el vencedor del balotaje dejó entrever que esa decisión está en manos del propio Daza, con quien tiene una relación de amistad.

    “Todas las posibilidades están abiertas pero (...) pasa por una decisión personal que no es mía”, dijo Kast en la conferencia de prensa tras su cita con Milei.

    Más sobre:José Antonio KastJavier MileiArgentinaBuenos Aires

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hijo de Rob Reiner no fue autorizado para comparecer ante la justicia

    Tribunal posterga definición sobre medidas cautelares a exmilitares formalizados en caso Franco Vargas

    Auditorías en seguridad pública: Contraloría detecta que 70 de 79 centros penitenciarios no planificaron allanamientos en 2024

    “Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”: Rosalía lanza el video de La Perla

    Diputados presentan proyecto que sanciona denuncias de falsos delitos sexuales

    Kast protagoniza tenso desencuentro con la prensa argentina: “No va entrar a la conferencia si pone el micrófono ahí”

    Lo más leído

    1.
    No se cumplió el pronóstico de Parisi: electorado del PDG se desvió del mandato interno de votar nulo en el balotaje

    No se cumplió el pronóstico de Parisi: electorado del PDG se desvió del mandato interno de votar nulo en el balotaje

    2.
    Boric admite ante los partidos responsabilidad frente a histórica derrota en la presidencial

    Boric admite ante los partidos responsabilidad frente a histórica derrota en la presidencial

    3.
    Boric anuncia reforma para traspasar Gendarmería al Ministerio de Seguridad

    Boric anuncia reforma para traspasar Gendarmería al Ministerio de Seguridad

    4.
    Socialismo Democrático responsabiliza a Boric del fracaso electoral y se abre disputa por el futuro de la coalición

    Socialismo Democrático responsabiliza a Boric del fracaso electoral y se abre disputa por el futuro de la coalición

    5.
    Diputados de oposición piden a Boric emitir una nota de protesta contra Colombia por dichos de Petro sobre elecciones

    Diputados de oposición piden a Boric emitir una nota de protesta contra Colombia por dichos de Petro sobre elecciones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Vence el plazo para cobrar el Bono Marzo 2025: revisa cómo recibirlo

    Vence el plazo para cobrar el Bono Marzo 2025: revisa cómo recibirlo

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Tribunal posterga definición sobre medidas cautelares a exmilitares formalizados en caso Franco Vargas
    Chile

    Tribunal posterga definición sobre medidas cautelares a exmilitares formalizados en caso Franco Vargas

    Auditorías en seguridad pública: Contraloría detecta que 70 de 79 centros penitenciarios no planificaron allanamientos en 2024

    Kast y Milei posan junto a una motosierra en la Casa Rosada y celebran que “la libertad avanza en toda Latinoamérica”

    Kast y opción de José Luis Daza para equipo económico en Chile: “Pasa por una decisión que no es mía”
    Negocios

    Kast y opción de José Luis Daza para equipo económico en Chile: “Pasa por una decisión que no es mía”

    Las proyecciones para el cobre apuntan a precios “estratosféricos”

    El rebaraje en la industria de los medios de pago tras la compra de Klap por parte de Itaú

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo
    Tendencias

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    Cómo fueron los nuevos ataques de EEUU contra tres embarcaciones en el Pacífico

    El Giro de Rigo Chile toma vuelo: la carrera de Rigoberto Urán abre sus inscripciones
    El Deportivo

    El Giro de Rigo Chile toma vuelo: la carrera de Rigoberto Urán abre sus inscripciones

    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    Federación Internacional de Hockey destaca a Chile como posible sede del Mundial Adulto de 2030: “Es un firme candidato”

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Hijo de Rob Reiner no fue autorizado para comparecer ante la justicia
    Cultura y entretención

    Hijo de Rob Reiner no fue autorizado para comparecer ante la justicia

    “Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”: Rosalía lanza el video de La Perla

    Cinta chilena La Misteriosa Mirada del Flamenco queda fuera de carrera por los Oscar 2026

    Venezuela en la mira: el petróleo multimillonario que alimenta la tensión entre Trump y Maduro
    Mundo

    Venezuela en la mira: el petróleo multimillonario que alimenta la tensión entre Trump y Maduro

    “Tenía deudas”: Qué se sabe del soldado de seguridad que fue encontrado muerto en la residencia del Presidente Milei

    El modelo migratorio de Giorgia Meloni que Kast busca replicar

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni