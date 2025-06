Tohá en cierre de campaña: “Buscamos siempre responder todas las preguntas, no hacerle el quite a los temas difíciles”

La abanderada presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, resaltó en medio del cierre de campaña de esta tarde, que su candidatura “habló con la verdad” y no evitó los temas más complejos.

Luego de llegar desde la Región de Valparaíso con igual motivo, la candidata presidencial del PS, PPD, PR, PL, se trasladó hasta el Barrio Bellas Artes, donde tuvo un discurso para los adherentes que asistieron a su acto final de este período de campaña, de cara a las elecciones primarias del próximo domingo.

En sus palabras finales, Tohá hizo un recuento de lo que fue su despliegue territorial con trabajadores de distintas áreas, donde destacó actividades como la agricultura, pescadores artesanales, comerciantes, profesores, empresarios de la construcción, entre otras.

“Quiero decirles que en todo este recorrido, en todos estos temas, en todas estas conversaciones (…) en todos esos espacios, siempre buscamos tres cosas: hablar con la verdad, siempre con la verdad a las personas de lo que realmente pensamos, de lo que realmente creemos que es una solución, de cuando algo es difícil, de cuando algo es posible”, aseguró Tohá.

La exministra del Interior y Seguridad Pública de la administración de Gabriel Boric, aseveró que “quiero decirles que cuesta encontrar un sueño de los chilenos que sea imposible de lograr”.

“La mayoría de las cosas que las personas nos dicen, son cosas que Chile puede hacer. Si se lo propone, si tiene un liderazgo político con el norte bien puesto, si movilizamos la energía de nuestro país, pero para eso hay que hablar con la verdad, hay que decir que las cosas hay que trabajarlas, hay que estudiarlas, no hay que esperar a que se solucionen mágicamente, porque cuando trabajamos en serio, lo logramos”, agregó la candidata del Socialismo Democrático.

“Buscamos siempre responder todas las preguntas, no hacerles el quite a los temas difíciles, no eludir, no esconder lo que vemos, lo que pensamos, lo que conocemos, y creemos que siendo así, haciendo así siempre, hablando con la verdad y enfrentando las cosas de frente, hemos logrado una tercera cosa en esta campaña, que es construir esperanzas de verdad”, añadió.