Política

Tomás Hirsch apunta a “malos entendidos” y “desprolijidad” comunicacional tras su salida del equipo de voceros de Jara

El diputado además señaló que conversó con la candidata y que la relación es "excelente".

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Dedvi Missene

Durante la mañana de este miércoles el diputado Tomás Hirsch se refirió a su salida del equipo de voceros de Jeannette Jara señalando que ocurrieron “malos entendidos” y que hubo una “desprolijidad del equipo de comunicaciones”.

En conversación con Radio Duna es que Hirsch señaló que “yo creo que se produjeron malos entendidos”, y añadiendo que "creo que se mezclaron cosas".

“El domingo tuvimos una buena reunión de presidentes de partido con Darío Quiroga, coordinador estratégico de la campaña, y Jorge Millaquén, como todos los domingos los presidentes de partido”, mencionó Hirsch, agregando que "Darío planteó que habían definido una estrategia para el último mes en la cual fuera nuestra candidata" y que "me pareció muy bien y planteé que como vocero estaba disponible para colaborar del modo que se definiera el conjunto“.

Según complementó el diputado, “Eso estuvo todo perfecto. Si lo que pasa es que el lunes alguien filtró algo a The Clinic y de un modo inadecuado, entonces estaban todos los medios esperándome en el Congreso para saber qué había pasado, por qué lo sacaron, qué embarrada quedó, en fin, y no había quedado ninguna”.

Es así como señaló que “yo diría que hubo una desprolijidad del equipo de comunicaciones, hubo un error desde ese punto de vista”, a la vez que apuntó que “yo lo conversé ya después con el equipo, con Darío, con la candidata, conversamos ayer, por lo que ella diría ratifica que la relación es una relación excelente".

En la ocasión, Hirsch además abordó el rol que asumirá a partir de este mundo en la campaña de Jeannette Jara señalando que “todos los presidentes tenemos un rol de participación en un equipo estratégico, nos reunimos los domingos en la noche con el equipo estratégico, y cada tanto también con nuestra candidata, y vamos, por un lado, conociendo las planificaciones, evaluamos en conjunto, y miramos lo que viene hacia adelante".

Hirsch, además se refirió a los cuestionamientos de que su rol como vocero le permitiría tener una mayor exposición frente a otros candidatos señalando que “escuché ese cuestionamiento por aquí o por allá, o alguien me lo comentó, pero lo encuentro totalmente fuera de lugar, es de no entender de lo que es la política”.

“Yo llevo 45 años en política, activamente fui uno de los coordinadores de la campaña del no, y de la formación de la Concertación en la época de la dictadura, imagínate la antigüedad a la que te estoy hablando. Por lo tanto, no necesito una vitrina, como dijo alguien”, agregó.

En la ocasión, además sostuvo que tuvo conversaciones con la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, debido a los cuestionamientos frente al rol protagónico del FRVS y Acción Humanista en la campaña de Jeannette Jara.

“Lo primero que le planteé fue, usted planteó esto, y si lo plantea y si lo piensa, ¿Por qué no me lo dice directamente?“, apuntó Hirsch, añadiendo que ”Me dijo que no, que no había planteado eso, que se había referido al tema de las dos listas, que era un tema que ella no entendía".

Más sobre:Tomás HirschDiputadoCampañaJeannette Jara

