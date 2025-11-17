OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Tras avanzar primera al balotaje: Jara agradece apoyo y hace gestos a Matthei y a Parisi

    “Vamos a tener días intensos, pero eso es lo que a mi me gusta", avizoró la candidata casi al final de su discurso.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Santiago, 16 de noviembre 2025. La candidata Jeannette Jara realiza punto de prensa luego de los resultados a las elecciones presidenciales 2025. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Luego de pasar a segunda vuelta con la primera mayoría, la candidata de Unidad por Chile Jeannette Jara (PC) dio un discurso en el escenario que su comando instaló en el barrio París Londres.

    “Uno siempre espera mejores resultados, esa es la realidad, pero eso nos hace plantearnos mayores desafíos”, reconoció Jara a la prensa antes de subir a la tarima.

    Y es que de acuerdo con los resultados preliminares entregados por el Servicio Electoral (Servel), Jara se llevó un 26%, seguida por el 24% de José Antonio Kast. Con ello, la abanderada de Unidad por Chile no logró sobrepasar el umbral del 30% de promedio que le dieron los sondeos de opinión durante la campaña, ni tampoco la holgura con la que dirigentes de su partido, entre ellos, Bárbara Figueroa, Lautaro Carmona y Marcos Barraza, proyectaban que superaría a Kast.

    En su discurso, Jara agradeció a sus votantes e hizo gestos a sus contendores de esta elección y a las propuestas de éstos. En primer lugar, empatizó con Matthei y se mostró de acuerdo con la denuncia que hizo la abanderada de Chile Vamos, respecto de que había una “campaña asquerosa” de adherentes de José Antonio Kast en su contra. Incluso más adelante en su discurso, destacó la propuesta de Matthei de reducir los tiempos de espera de los pacientes oncológicos y se mostró dispuesta, al igual que con las iniciativas que relevó de otros candidatos, de integrarlas a su programa.

    De los independientes Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés destacó su tesón, así como sus propuestas para recuperar barrios vulnerables y crear centros artísticos. Mientras que del también independiente Harold Mayne Nicholls, realzó su propuesta de las “esquinas deportivas”.

    Y a la tercera preferencia presidencial esta jornada, Franco Parisi (PDG), lo calificó como “la gran sorpresa de la noche” que logró instalarse en la contienda con propuestas que tildó de “innovadoras y radicales”. También destacó del abanderado el PDG su idea de devolver el IVA de los medicamentos.

    Incluso, teniendo en cuenta que estaba destacando las cualidades de sus contendores, bromeó indirectamente con la posibilidad de elogiar a Kast. “Si me permiten también decirlo”, dijo entre abucheos, “quiero felicitar también a mi familia”, remató desatando risas.

    En otro pasaje del discurso, Jara realzó las reformas y leyes que se promulgaron en su periodo como ministra del Trabajo, entre ellas, el alza del sueldo mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y la reforma previsional.

    También tuvo críticas para Kast, entre ellos el uso del vidrio antibalas y su oposición a levantar el secreto bancario. “Quien nada hace nada teme”, dijo. En esa línea, criticó el periodo de 16 años de Kast como parlamentario: “Lamento que en los 16 años que Kast estuvo como diputado, nadie recuerda una sola ley, un solo acuerdo que haya logrado”.

    Jara cerró su discurso con una arenga: “Vamos a tener días intensos, pero eso es lo que a mi me gusta”, fueron parte de sus palabras, para luego dar paso a la entonación del himno nacional.

    Más sobre:Jeannette JaraDiscursoEleccionesJosé Antonio KastCandidatosSegunda vuelta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Franco Parisi sorprende y se convierte en el elector clave para el balotaje

    Parisi evita comprometer apoyos para la segunda vuelta presidencial: “Yo no ando firmando un cheque en blanco a nadie”

    “¿Cómo no va a ser malo?“: la autocrítica del entorno de Jara tras no superar el umbral del 30%

    EE.UU. declarará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

    Kaiser se suma a punto de prensa con Kast tras su paso al balotaje y republicano reitera llamado a la unidad

    Evelyn Matthei y Johannes Kaiser reconocen triunfo de José Antonio Kast y llaman a apoyar su candidatura

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    2.
    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    3.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    4.
    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    5.
    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Franco Parisi sorprende y se convierte en el elector clave para el balotaje
    Chile

    Franco Parisi sorprende y se convierte en el elector clave para el balotaje

    Parisi evita comprometer apoyos para la segunda vuelta presidencial: “Yo no ando firmando un cheque en blanco a nadie”

    “¿Cómo no va a ser malo?“: la autocrítica del entorno de Jara tras no superar el umbral del 30%

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”
    Negocios

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    Tendencias

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo
    El Deportivo

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo

    Atención, Bolivia: República Democrática del Congo bate a Nigeria en penales y se anota en la repesca intercontinental

    No hubo milagro para la Azzurra: la Noruega de Haaland golea a Italia y clasifica al Mundial después de 28 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    EE.UU. declarará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera
    Mundo

    EE.UU. declarará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

    El portaaviones estadounidense más grande y poderoso llega al Caribe cerca de Venezuela

    Líbano: la fuerza de paz de la ONU acusa a Israel de disparar contra sus cascos azules

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena