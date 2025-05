Tras desistir de su candidatura: Undurraga (DC) sostiene que apoyo a otros abanderados “no ha sido parte de la discusión”

Luego de deponer su candidatura presidencial, el timonel de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga ahondó en los motivos que lo llevaron a esa decisión y recalcó que el apoyo a otras candidatura “no ha sido parte de la discusión”.

El otrora presidenciable abandonó la carrera por La Moneda luego de que varias figuras decé expresaran reparos hacia su candidatura. Especialmente luego de que Undurraga no lograra convocar al Socialismo Democrático para competir en una primaria separada del Frente Amplio y el Partido Comunista y de que el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana bajó su candidatura.

Sumado a ello, algunos militantes de larga trayectoria en la DC - entre ellos Ignacio Walker, Genaro Arriagada y Jorge Correa Sutil- expresaron su apoyo a la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá.

Santiago 6 de abril 2025. El presidente de la Democracia Cristiana y candidato presidencial Alberto Undurraga realiza punto de prensa Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

En medio de fuertes críticas internas por el aislamiento en que quedó la Falange con miras a la negociación parlamentaria, Undurraga convocó para este sábado 10 a la junta nacional del partido, instancia en la que comunicó su retiro de la carrera por La Moneda.

Horas después, el excandidato convocó a una conferencia de prensa. “Yo me he desistido de la candidatura presidencial ante la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, no obstante tener mayoría. ¿Y por qué? Para construir una unidad interna que nos pueda hacer enfrentar con el mayor éxito posible el resultado parlamentario, la elección parlamentaria que tenemos por delante", comunicó esta tarde.

Junto con reiterar que la colectividad buscará converger con el Socialismo Democrático en una lista parlamentaria, el diputado dejó en suspenso el eventual respaldo del partido a otros abanderados. “No ha sido parte de la discusión el apoyo a otras candidaturas”, zanjó. Respecto a este punto también se pronunció durante la mañana ante parte de la militancia, al aseverar que cualquier definición presidencial debería ser resuelta después de las primarias oficialistas.

Adicionalmente, Undurraga se refirió a las críticas que enfrentó su candidatura en la interna del partido: “Ustedes han visto que en las últimas semanas ha habido algún ruido que justamente queremos resolver (...) He señalado claramente que las fuerzas políticas, así como en las familias, les va bien cuando están unidas. Y cuando hay fuego amigo, cuando hay ataque de los propios, naturalmente que eso no le hace bien. No le hace bien no solo a una candidatura, sino no le hace bien a las ideas que se representan

“Y por eso, entonces, no obstante tener mayoría, yo me he desistido de la candidatura presidencial para transformar los distintos sectores en una unidad de cara a la elección parlamentaria”, reiteró.