Política

Tras fallida lista única, Elizalde acusa que “hay quienes no tuvieron el grado de generosidad suficiente”

Por su lado, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, marcó distancia de sus dichos e indicó que "probablemente no conozcan el detalle de lo que fueron estas conversaciones que no son de un día ni de dos días”.

Por 
María José Halabi
 
Sebastián Yeza
Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Este domingo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, comentó sobre la fallida lista única parlamentaria y acusó que “hay quienes no creyeron en la unidad, ni tuvieron el grado de generosidad suficiente”.

En entrevista con el El Mercurio de Valparaíso, Elizalde fue consultado sobre si fue el sistema político el que obligaría a los partidos pequeños a separarse para garantizar su propia supervivencia.

Ante ello, subrayó que sería “todo lo contrario. Si analizamos nuestro sistema electoral, se llega a una conclusión del todo evidente. La unidad de fuerzas progresistas implica sumar más apoyos a la lista y, en ese contexto, mejorar la elegibilidad parlamentaria”.

“Es decir, si una lista unitaria de todos los partidos del progresismo tiene más votos que listas compitiendo entre sí, evidentemente se eligen más parlamentarios que si vamos divididos. Esto es lo que demuestra la experiencia en otros países. Algunos no creyeron en la unidad ni tuvieron el grado de generosidad suficiente para dar ese paso”, agregó.

Respecto a la fragmentación, el ministro añadió que “el Gobierno presentó un proyecto de ley que se está discutiendo actualmente en el Senado y que fue aprobado en general, con amplia mayoría, que establece desincentivos a la fragmentación y a la atomización de nuestro sistema político. Necesitamos partidos más representativos, con más responsabilidad ciudadana, que faciliten la posibilidad de acuerdos que permitan resolver los problemas que enfrentan los chilenos y chilenas en su vida cotidiana".

“En ese marco, el proyecto busca que las fuerzas que no tienen representación parlamentaria, tengan que competir en listas unificadas para poder ingresar al Congreso. Este proyecto es muy importante porque contribuye a tener una democracia más robusta y un sistema político que no esté sobrerrepresentado por el fraccionamiento, que en definitiva genera inestabilidad”, detalló.

Vodanovic se desmarca

Este domingo, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó las palabras de su compañero de militancia y marcó distancia.

“Creo que quienes no estuvieron presentes en la discusión, como es el caso de los ministros, probablemente no conozcan el detalle de lo que fueron estas conversaciones que no son de un día ni de dos días”, sostuvo.

“Nosotros el día viernes pasamos la noche dentro del Partido Socialista y el acuerdo se cerró a las 8.30 de la mañana. No porque sea de última hora, sino porque esto es un proceso muy largo que lleva meses en construcción”, sumó.

En ese marco, dijo que no era objetable ni criticable que la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista decidieran avanzar en su propia lista, dado que manifestó que era “perfectamente legítimo” que tomaran la decisión de “poder crecer”.

Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Aquí lo que existe es un proyecto político único, no está en cuestión la unidad y quiero reafirmar aquello, porque todos los partidos políticos, de ambas listas, hay otras listas también que están apoyando a Jeannette Jara, estamos tras un mismo proyecto político, un proyecto unitario”, esgrimió la timonel del PS.

En esa línea, sostuvo que la abanderada presidencial “representa a toda esta diversidad del centro y la izquierda y, por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre con la derecha, donde hay al menos tres proyectos políticos muy distintos cada uno del otro, tres candidatos muy distintos uno del otro, finalmente vemos aquí una síntesis de lo que queremos ofrecerle al país”.

Sobre lo mismo, apuntó -sin ahondar en detalles del programa de gobierno de la candidata- que se tiene “como ejes fundamentales de una nueva gobernanza” el respeto “por los derechos de las personas; por la institucionalidad -es decir, para nosotros el Congreso sí es importante a diferencia de lo que ha dicho Kast-; por nuestra constitución y por las leyes; por los derechos sociales de las personas, educación, salud “.

Cariola apunta a la responsabilidad de “cada uno”

Por otra parte, consultada por los dichos del ministro, la diputada Karol Cariola (PC) manifestó que “en esto cada uno tiene su responsabilidad”.

“Yo no quisiera referirme a ningún partido en particular, cada partido hizo lo que su conciencia dictó. En este caso teníamos y tenemos la convicción de que la unidad para la lista parlamentaria es clave en función de lograr un parlamento mayoritario, que nos permita gobernar y que nos permita avanzar en las transformaciones. Eso, cada uno sabe y cada partido sabe, cuán disponible está o estuvo para ese proceso”, manifestó la parlamentaria.

Sin embargo, también destacó que, a su juicio, lo relevante “es que tenemos unidad en una candidatura presidencial que, lo vuelvo a repetir, no es de los partidos, es del pueblo de Chile. Los partidos han sido parte y contribuyentes de este proceso, pero evidentemente lo más importante de todo es que además logramos una lista parlamentaria mayoritaria de la centroizquierda y la izquierda, una lista altamente competitiva”.

Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

