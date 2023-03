Tras salida del exministro García: presidente interino del Partido Liberal asegura que tienen que “reconstruir la confianza” con el gobierno

Como una reunión “tensa” calificó el presidente interino del Partido Liberal (PL), Juan Carlos Urzúa, la cita para dialogar sobre la posición de la bancada con el gobierno. Esto luego de la salida del único ministro militante de la tienda, Juan Carlos García, quien fue reemplazado del Ministerio de Obras Públicas (MOP) por Jessica López, expresidenta del Banco Estado.

A la salida del encuentro, Urzúa abordó la relación con Ejecutivo. “Estamos reconstruyendo la confianza que yo no tengo, estamos en este trabajo, vamos a seguir trabajando”, pero reiteró que “tenemos que reconstruir las confianzas, tanto la mía como la de la bancada”.

Consultado por si el Ejecutivo contará con sus votos en proyectos importantes, el presidente interino respondió que “estamos en evaluación”, pero descartó que esté en duda la continuidad del partido en el gobierno.

La remoción del extitular del MOP provocó una tensión al interior de la alianza de gobierno, tanto así, que el líder del PL, Patricio Morales, renunció a la colectividad.

Y las repercusiones continuaron este lunes, pero con la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien criticó la decisión del Mandatario. “La verdad es que creo que es una mala decisión del gobierno”, y aseguró que “la Ana Lya (Uriarte, ministra Secretaria General de la Presidencia) también está muy en contra, ella tampoco supo en su momento. También hay problemas ahí”.

Sin embargo, la titular de la Segpres descartó haber estado en contra de la salida del secretario de Estado. Mientras que la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, afirmó que entienden “las legítimas molestias o dolores que puedan tener respecto a las expectativas que tenían sobre un cambio de gabinete”.

El ahora extitular del MOP abordó su salida en entrevista con LT Domingo y aseguró que no estaba contemplada en el diseño original del cambio de gabinete que el Mandatario había determinado en un principio.

“La decisión de cambiarme surgió de última hora, si no me equivoco, a las 12 o 13 de la tarde. No antes. Corresponde a decisiones que son exclusivas del Presidente de generar equilibrios de partidos, de género, una serie de variables que son importantes y que en este caso tomó la decisión de abordar con mi salida”, confesó.