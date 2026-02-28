Travesía de 36 horas por mar y regreso en avión: la visita de Boric a Juan Fernández previo a cita con Kast por cable chino

El Presidente Gabriel Boric inició este sábado por la mañana su travesía por mar al archipiélago Juan Fernández para encabezar su último inicio de año escolar. La actividades del Mandatario en la zona se condensarán durante el lunes por el día, y en la noche regresa a Santiago en avión, pues el martes a primera hora recibe a José Antonio Kast en La Moneda para tratar la crisis por el cable chino.

El Jefe de Estado abordó el buque “Aquiles” de la Armada de Chile en el Molo de Abrigo de Valparaíso. Según el itinerario, la máxima autoridad llegará la noche del domingo 1 de marzo al territorio insular, tras 36 horas de navegación.

Emprendemos viaje rumbo al Archipiélago de Juan Fernández a bordo del buque Aquiles de la Armada de Chile, donde daremos inicio al año escolar desde la nueva y tan esperada escuela Robinson Crusoe.



Además iniciaremos la campaña de vacunación e inmunización 2026 y tendremos… pic.twitter.com/lT8AFrE2kr — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 28, 2026

El lunes 2 de marzo encabezará la ceremonia nacional de apertura del año escolar en el marco de la visita a las obras del Colegio Insular Robinson Crusoe, único establecimiento educacional del archipiélago.

En el viaje a la comuna de Juan Fernández, el Presidente estará acompañado del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, además de los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD) y Juan Ignacio Latorre (FA), y del diputado Nelson Venegas (PS).

El Mandatario adquirió el compromiso de iniciar el año escolar en el archipiélago en su último consejo de gabinete, el pasado 13 de febrero. Las dependencias originales del establecimiento escolar escogido fueron arrasadas por el tsunami del 27 de febrero de 2010, por lo que hasta la fecha funciona en instalaciones provisorias habilitadas en containers.

En el poblado de San Juan Bautista, entre otras actividades, Boric además encabezará el lanzamiento de la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026 en el Consultorio General Rural (CGR) de Juan Fernández.

Cuarta cita Boric-Kast

El retorno del Jefe de Estado a Santiago, la noche del mismo lunes, estará marcada por la reunión con el presidente electo que tiene agendada para el martes a las 8.00 horas en Palacio.

Pese a que el encuentro también está proyectado para tratar materias como migración y niñez, como parte del traspaso de mando, lo que concentra la atención es el proyecto de China Mobile, que busca conectar Valparaíso con Hong Kong.

Una iniciativa que terminó abriendo un flanco diplomático con Estados Unidos y que alcanzó su máxima tensión con la revocación de las visas a tres autoridades de Boric involucradas en la tramitación del proyecto, incluyendo al titular de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

A raíz de la controversia, que incluyó una dura conferencia de prensa del embajador de la Casa Blanca en Chile, Brandon Judd, Kast convocó públicamente al Mandatario en ejercicio a una bilateral ampliada con todos los ministros involucrados en la concesión del cable chino.

Esto, porque en la Oficina del Presidente Electo (OPE) resienten las versiones contradictorias, la falta de información y el intento de traspasar responsabilidades a la futura administración.

Figuras del entorno del republicano, como el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, han transmitido que el problema no es solo el fondo de la iniciativa, sino la secuencia de versiones que ha ido entregando el gobierno sobre qué tan avanzada está la propuesta de conectividad.

Desde el equipo presidencial, anunciaron que el martes, tras sostener una reunión privada, el Presidente Boric y el presidente electo Kast se reunirán en encuentros sucesivos con los ministros del Interior, Álvaro Elizalde; Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; Hacienda, Nicolás Grau; Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva; y las futuras autoridades de dichas carteras.

La cita del martes será la cuarta entre Boric y Kast desde que este último ganó las elecciones en diciembre, y, dado el escenario actual, se proyecta como la más tensa de la transición de mando.