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    Política

    Tres comisiones investigadoras y oficios al Sernamig: la ofensiva que se desató en el Congreso por vuelos irregulares desde Haití

    Tanto en la Cámara como en el Senado se activaron distintas acciones tras conocerse la denuncia penal que ingresó el Servicio Nacional de Migraciones ante la Fiscalía, por presunto tráfico de menores.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones

    Con el correr de las horas, al interior del Congreso Nacional se desataron una serie de ofensivas por la serie de vuelos chárter provenientes desde Haití en el 2025 para “reunificación familiar”, en los que habrían ingresado a Chile un número indeterminado de menores haitianos sin el adecuado control.

    Esto, luego de la denuncia penal que ingresó el Servicio Nacional de Migraciones ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, por presunto tráfico de menores.

    Así, se anunciaron -por separado- tres comisiones especiales investigadoras en la Cámara de Diputados. La primera bancada que comunicó el uso de esta herramienta fue la UDI.

    “Necesitamos conocer el rol que cumplieron el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Subsecretaría de la Niñez, la Defensoría de la Niñez y todos los organismos que participaron en este proceso”, sostuvo el diputado Mario Olavarría, quien encabezó el anuncio.

    Más tarde, desde la bancada detallaron que el plazo que quieren investigar es entre el 11 de marzo de 2022 y el 11 de marzo de 2026.

    A los pocos minutos, el jefe de la bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, anunció su propia comisión investigadora. Más tarde, en un punto de prensa ofrecido en el hall de la Cámara, el diputado detalló que la idea es “conocer todos los antecedentes e ir esclareciendo lo ocurrido respecto a la inmigración, muchas veces ilegal, de ciudadanos haitianos. Vamos a extender el periodo de esta investigación desde 2014, en el gobierno de la expresidenta Bachelet hasta la fecha”.

    Luego del anuncio de los republicanos, llegó el turno de RN. Desde esta bancada quieren “reunir antecedentes relativos a determinados actos del gobierno ejecutados entre el 1 de enero de 2024 y la fecha de constitución de la comisión”.

    En el Senado, la Comisión de Gobierno aprobó por unanimidad citar para este miércoles al exdirector de Extranjería del gobierno pasado -Luis Thayer-; al actual director, Frank Sauerbaum, a la PDI y a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

    Al mismo tiempo, la Comisión de Seguridad de esta corporación tendrá una sesión especial para recibir a autoridades de los ministerios del Interior, Seguridad; además de Migraciones, la policía civil y la DGAC.

    Más sobre:PolíticaSenadoCámara de DiputadosInterior

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