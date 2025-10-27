UDI recurrirá a Contraloría por gasto que tendrá el gobierno en apoyo jurídico a exministro Pardow ante AC

El diputado y jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Henry Leal, anunció que parlamentarios de la colectividad irán la tarde de este lunes a la Contraloría por el gasto que tendrá el gobierno en la defensa del exministro de Energía, Diego Pardow.

Fue la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, en conversación con La Tercera, quien afirmó que apoyarían al ex secretario de Estado y manifestó que “este no es un tema personal, es un tema institucional. Aquí lo que se está defendiendo es un principio. Hay una acusación que no se justifica”.

Ante ello, y tras presentar la acusación constitucional en contra del exministro, Henry Leal señaló que “la bancada de la UDI, y espero que se sube toda la oposición, va a recurrir a la Contraloría. Dentro de la tarde estamos trabajando ya un oficio, porque nosotros creemos que no corresponde que con recursos de todos los chilenos se pague una defensa jurídica a una persona que ya no es funcionario público, que es un privado”.

“Pero el Presidente una vez más demuestra con esta conducta que está dispuesto a proteger a sus amigos, como siempre lo ha hecho un gobierno de amigos, y ha anunciado que con platas públicas de La Moneda se va a asumir la defensa jurídica en esta acusación del exministro Pardow”, añadió.

Sin embargo, el parlamentario indicó que esperan que el gobierno y el jefe de Estado Gabriel Boric “rectifique y recapacite” ante la decisión y “eche pies atrás”. “Porque el Presidente Boric no es su plata, no es de usted, son los recursos de todos los chilenos que usted va a pagar a abogados para asumir la defensa de un privado que ya no es funcionario público, y eso no corresponde”, cerró Leal.