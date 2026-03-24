Urrutia muestra disposición del FA de discutir en el Congreso medidas paliativas tras alzas en combustibles: “Con eso no tenemos dudas”

En medio de los anuncios realizados en materia de combustibles por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la diputada del Frente Amplio (FA), Tatiana Urrutia, señaló este martes que su partido se encuentra abierto a discutir las medidas paliativas que responderían al alza, mientras “vayan a ayudar a los chilenos”.

La noche del lunes, en entrevistas con diversos medios televisivos, Quiroz anunció un alza de $370 a las bencinas y de $580 al diesel. Además, detalló una serie de medidas paliativas adelantando el aumento del costo en el transporte.

Entre ellas resalta el congelamiento del pasaje del transporte público en Santiago, un subsidio de $100.000 para taxistas y taxis colectivos, además de la estabilización del precio de la parafina durante otoño e invierno.

En una entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, Urrutia abordó las medidas en combustibles anunciadas por el Ejecutivo y señaló que desde su partido están “muy alertas, muy preocupados de un anuncio de este tipo”.

“Hace un tiempo, cuando asumió el presidente Boric, también había una guerra en Ucrania y efectos económicos, pero hoy día se decide, políticamente, traspasar esas consecuencias, como ustedes bien lo describen, de manera histórica hacia los bolsillos de las familias chilenas. Y frente a eso no vamos a dejar de denunciar”, explicó la parlamentaria frenteamplista.

Consultada frente a la complejidad del escenario global, en medio de una guerra en Medio Oriente que ha llevado a grandes alzas en el petroleo, Urrutia descartó que ese factor sea suficiente para la determinación del Ejecutivo.

“Ha sido claro este gobierno desde el inicio en repetir muchas veces que van a haber decisiones difíciles, que la gente tiene que hacerse cargo, y también la instalación de que todo, todo es culpa del gobierno anterior. Creo que es una línea clara de tomar una decisión política, que es instalar esta emergencia. Yo puedo entender que hay diferencias, pero no se ha mostrado ningún tipo de voluntad”, señaló.

Por otro lado, respecto a las medidas paliativas también anunciadas por la administración de Kast, Urrutia señaló que desde el Frente Amplio estarán abiertos a discutirlas en el Congreso.

“ Con nosotros van a contar siempre para aprobar y trabajar seriamente en las emdidas que vayan a mejorar o aliviar el bolsillos de las y los chilenos , que sabemos, les cuesta llegar a final de mes. Con eso no tenemos dudas”, enfatizó Urrutia.

Sin confirmar que finalmente aprueben las medidas paliativas, la parlamentaria enfatizó que no se restarían de la discusión, aunque reforzó que el problema principal se encontraría en el traspaso indirecto a la economía familiar de estas medidas.

Críticas a Trinidad Steinert

Por otro lado, la diputada miembro de la Comisión de Seguridad también abordó la situación de la ministra de Seguridad Trinidad Steinert, criticada tras la salida de la jefa de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, y tras el detalle que compartió respecto a recortes en su ministerio.

“Creo que ayer, en vez de darnos certeza, la ministra nos dejó con muchas más preguntas”, afirmó la parlamentaria frenteamplista.

En ese sentido, Urrutia criticó los recortes en áreas como la agencia de ciberseguridad, en prevención del delito en barrios y a las policías.

Sobre la salida de Peña de la PDI, Urrutia señaló: “Es muy complejo que la ministra haya venido a decir que prácticamente que no sabía ni cuántos años llevaba, que era una decisión que no le importaba, porque además las policías cuando hacen este tipo de llamados a retiro siempre son a fin de años, porque así pasan los próximos mandos”.