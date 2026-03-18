“Usa una situación familiar dolorosa” y “trata de encubrir su responsabilidad”: el áspero choque entre Macaya y Núñez por conmutación de penas

Un tenso enfrentamiento protagonizaron este martes los senadores Javier Macaya (UDI) y Daniel Núñez (PC) durante una sesión del Senado, en torno al debate por el proyecto de conmutación de penas, iniciativa que ha generado fuertes divisiones políticas y cuestionamientos éticos en el Congreso.

La controversia se produjo luego de que –a las 16.30 horas- el parlamentario gremialista hiciera uso de su derecho a réplica para responder a acusaciones anteriores de su par comunista, quien lo había emplazado por no inhabilitarse al momento de votar el proyecto, debido a la situación judicial de su padre, Eduardo Macaya, condenado a seis años de cárcel efectiva por delitos reiterados de abuso sexual en contra de menores de edad.

En su intervención, el legislador gremialista lanzó duros cuestionamientos contra el parlamentario opositor, acusándolo de actuar con intencionalidad política.

“El senador Núñez ha pretendido imputarme una supuesta inhabilidad no sobre la base del derecho ni del reglamento, sino sobre la insinuación, la manipulación política y el aprovechamiento de una situación familiar dolorosa”, afirmó.

Macaya también abordó por primera vez en profundidad el impacto personal del caso, señalando que había optado por el silencio “por respeto a la gravedad de los hechos”, pero que este fue utilizado en su contra.

“ Mi silencio y el reconocimiento de mis errores no fue respetado, al contrario, ha sido utilizado como terreno fértil para el ataque fácil ”, sostuvo.

Javier Macaya y su padre, Eduardo Macaya

El senador fue más allá y acusó directamente a Núñez de faltar a la verdad. “Usted una vez más miente. Ha utilizado el dolor de las víctimas y también el dolor de mi familia para intentar desacreditarme e inhabilitarme políticamente. Eso no es solo injusto, es una forma ruin de hacer política ”, reprochó.

Defensa del voto

En su defensa, Macaya aseguró que no existía ninguna inhabilidad legal para participar en la votación del proyecto, argumentando que se trata de una norma de carácter general.

“Afirmar que voté con interés personal es completamente falso. Este proyecto no beneficia ni beneficiará a mi padre, simplemente porque no cumple con el requisito de edad”, enfatizó.

Además, calificó las críticas como parte de un “mísero show político” y acusó a su contraparte de instalar “sospechas falsas” para desviar el debate de fondo.

“Cuando faltan los argumentos, algunos recurren al ataque personal (…) eso es miseria política”, remató.

“Trata de encubrir su responsabilidad”

La respuesta de Núñez no se hizo esperar. Desde su escaño, el senador comunista defendió su actuar y recalcó que su cuestionamiento se basa en normas del propio Senado.

Daniel Núñez durante la sesión del Senado SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

“El artículo 8 y el artículo 169 del reglamento establecen las inhabilidades. Eso no es algo que se me ocurrió a mí”, señaló.

Núñez insistió en que su intervención fue legítima y parte del debate democrático. “Yo no lo hice por Twitter ni en un canal de televisión, lo hice en la sala del Senado dando la cara”, esbozó.

Asimismo, sostuvo que su deber como parlamentario es plantear eventuales conflictos de interés cuando corresponda.

El legislador del PC también endureció el tono al cuestionar directamente el voto de Macaya en el proyecto de conmutación de penas.

“Lo que a mí me parece que no es correcto es que el senador Macaya no asuma su responsabilidad política del voto. Él votó a favor de un proyecto de ley que va a mandar a la casa a delincuentes que hoy día están presos. Delincuentes de lesa humanidad, delincuentes que son psicópatas, homicidas múltiples, abusadores sexuales. Y trata hoy día de encubrir su responsabilidad atacándome a mí”, acusó.

En esa línea, criticó que el senador UDI no asuma responsabilidad política por su decisión.

“Yo asumo plenamente la responsabilidad de mis palabras. Y en ese sentido voy a reivindicar el que cada vez que el reglamento lo estipule, yo voy a solicitar las inhabilidades que competen. Porque para eso está hecho este Parlamento, para actuar con transparencia y apegado a estas normas que están acá en nuestro escritorio”, sentenció.