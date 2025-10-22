Vallejo confronta críticas de voceros de Jara a Boric: “No me puedo hacer cargo de las incomodidades de un comando”

En dos ocasiones, la mañana de este miércoles, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, tuvo que responder por lo reproches de los voceros del comando de la abanderada oficialista, Jeannette Jara, por las constantes críticas del Presidente Gabriel Boric al candidato republicano, José Antonio Kast.

En general, desde el equipo de la exministra del Trabajo han planteado su creciente incomodidad con las intervenciones del Mandatario. Ricardo Lagos Weber (PPD), por ejemplo, apuntó a que “distrae”, y Eric Aedo (DC), en tanto, pidió que “se dedique a gobernar”.

Primero, en diálogo con Radio Infinita, la portavoz del Ejecutivo confrontó esas declaraciones, al señalar que “no me puedo hacer cargo de las incomodidades de un comando , pero sí hablarle a la ciudadanía y separar las aguas. Una cosa son las tareas de los comandos y de los candidatos y candidatas, y otra cosa es la tarea de gobierno”.

Ahí también sostuvo que “las observaciones, reflexiones o críticas que puedan venir distintas personas, sean del comando o no, en este contexto sobre el trabajo del Presidente, son legítima en democracia, pero ustedes bien saben también que el Presidente de la República no solamente está a cargo de la gestión, sino que también de la conducción política del Gobierno y de la orientación también a la ciudadanía sobre lo importante que es la participación democrática y en que incide su voto al momento de votar”.

Poco después, mientras participaba en el lanzamiento del spot informativo de la campaña de Gobierno, “Chile Vota Informado 2025”, volvió a referirse a estos cuestionamientos.

“Yo creo que lo que le importa a la ciudadanía es que separemos las aguas. Los comandos y los candidatos tienen su tarea y el gobierno tiene la suya propia. Y el Presidente de la República es un presidente que está preocupado de la gestión de gobierno, de dar cumplimiento a su programa, pero también de conducir políticamente las tareas de gobierno”, dijo.

Y luego agregó: “Que algunos se centren en una parte de lo que dice o hace el Presidente de la República es tema de ellos. Pero el Presidente de la República tiene una amplia tarea del día a día que está centrado, insisto, en gestión y en conducción política”.