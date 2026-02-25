Vallejo defiende actuar previo y posterior del gobierno a sanción de Washington por cable submarino chino

“Hemos actuado con extrema prudencia y responsabilidad”.

De esta manera, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, defendió el actuar de La Moneda previo y posterior a la sanción de la Casa Blanca a Chile por el cable submarino de China Mobile, un proyecto que busca conectar Valparaíso y Hong Kong y que terminó desatando un remezón diplomático en el cierre de la era del Presidente Gabriel Boric.

En diálogo con radio Sonar, la portavoz del Ejecutivo insistió en que a juicio de la administración actual la reacción del gobierno de Donald Trump fue “totalmente unilateral y arbitraria, injustificada, porque acusa y imputa a nuestra autoridad, un ministro de Estado de Chile, de afectar o poner en riesgo la seguridad de la región”.

La ira de Estados Unidos resultó en el retiro de las visas del titular de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y el jefe de gabinete de éste, Guillermo Petersen.

Desde Washington, se señala que con sus gestiones los funcionarios chilenos sancionados “a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".

A contrapelo, Vallejo sostuvo que “el ministro jamás, ni nuestro gobierno, ni ningún ministro de Estado ha puesto en riesgo la seguridad de la nación. Es decir, básicamente, lo que ha hecho Estados Unidos es sancionar a un ministro de Estado por evaluar un proyecto”.

Luego de la sanción de la administración de Trump, se conoció además que el ministro Muñoz firmó el 27 de enero pasado un decreto que daba visto bueno a la iniciativa para la concesión de “instalar, operar y explotar una Red de Transmisión por cable de Fibra Óptica Submarino con repetidores y tecnología DWDM, que interconecta China con Chile, entre las ciudades de Hong Kong y Concón". Ese documento, eso sí, fue revocado solo dos días después, el 29 de enero.

Al respecto, la secretaria de Estado reforzó el relato del gobierno, que mantiene que la iniciativa china sigue en evaluación. “Este proyecto está en evaluación. Incluso si hubiese aprobado el decreto y lo hubiera enviado Contraloría, el proyecto seguía en evaluación”.

Y luego volvió a blindar a Muñoz: “Estados Unidos ha sancionado a un ministro de Estado por evaluar un proyecto, básicamente por hacer su trabajo”.

Vallejo, además, apuntó que las precauciones se tomaron incluso previo a la cita bilateral entre el titular de Transportes y el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, ocurrida el 2 de febrero, en que el representante diplomático de la Casa Blanca puso en aviso a Chile sobre las aprensiones de su país.

“El ministro perfectamente pudo haberlo mandado (el decreto) a Contraloría para justamente solicitar más información, entendiendo que aquí se han presentado preocupaciones legítimas del gobierno de Estados Unidos y se presentaron en la reunión bilateral además antecedentes adicionales”, dijo.

Además, planteó que “él (Muñoz), incluso antes de la reunión bilateral, cuando ya tenía ciertas alertas, dijo, retrotraigamos esta decisión y adicional al procedimiento como estándar de evaluación que tienen estos proyectos, solicitemos más información y antecedentes”.