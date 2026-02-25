SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Vallejo defiende actuar previo y posterior del gobierno a sanción de Washington por cable submarino chino

    La portavoz del Ejecutivo insistió en que el retiro de visas a tres funcionarios de la administración de Boric, entre ellos el titular de Transportes, Juan Carlos Muñoz, fue solo por "evaluar un proyecto".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin

    “Hemos actuado con extrema prudencia y responsabilidad”.

    De esta manera, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, defendió el actuar de La Moneda previo y posterior a la sanción de la Casa Blanca a Chile por el cable submarino de China Mobile, un proyecto que busca conectar Valparaíso y Hong Kong y que terminó desatando un remezón diplomático en el cierre de la era del Presidente Gabriel Boric.

    En diálogo con radio Sonar, la portavoz del Ejecutivo insistió en que a juicio de la administración actual la reacción del gobierno de Donald Trump fue “totalmente unilateral y arbitraria, injustificada, porque acusa y imputa a nuestra autoridad, un ministro de Estado de Chile, de afectar o poner en riesgo la seguridad de la región”.

    La ira de Estados Unidos resultó en el retiro de las visas del titular de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y el jefe de gabinete de éste, Guillermo Petersen.

    Desde Washington, se señala que con sus gestiones los funcionarios chilenos sancionados “a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".

    A contrapelo, Vallejo sostuvo que “el ministro jamás, ni nuestro gobierno, ni ningún ministro de Estado ha puesto en riesgo la seguridad de la nación. Es decir, básicamente, lo que ha hecho Estados Unidos es sancionar a un ministro de Estado por evaluar un proyecto”.

    Luego de la sanción de la administración de Trump, se conoció además que el ministro Muñoz firmó el 27 de enero pasado un decreto que daba visto bueno a la iniciativa para la concesión de “instalar, operar y explotar una Red de Transmisión por cable de Fibra Óptica Submarino con repetidores y tecnología DWDM, que interconecta China con Chile, entre las ciudades de Hong Kong y Concón". Ese documento, eso sí, fue revocado solo dos días después, el 29 de enero.

    Al respecto, la secretaria de Estado reforzó el relato del gobierno, que mantiene que la iniciativa china sigue en evaluación. “Este proyecto está en evaluación. Incluso si hubiese aprobado el decreto y lo hubiera enviado Contraloría, el proyecto seguía en evaluación”.

    Y luego volvió a blindar a Muñoz: “Estados Unidos ha sancionado a un ministro de Estado por evaluar un proyecto, básicamente por hacer su trabajo”.

    Vallejo, además, apuntó que las precauciones se tomaron incluso previo a la cita bilateral entre el titular de Transportes y el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, ocurrida el 2 de febrero, en que el representante diplomático de la Casa Blanca puso en aviso a Chile sobre las aprensiones de su país.

    “El ministro perfectamente pudo haberlo mandado (el decreto) a Contraloría para justamente solicitar más información, entendiendo que aquí se han presentado preocupaciones legítimas del gobierno de Estados Unidos y se presentaron en la reunión bilateral además antecedentes adicionales”, dijo.

    Además, planteó que “él (Muñoz), incluso antes de la reunión bilateral, cuando ya tenía ciertas alertas, dijo, retrotraigamos esta decisión y adicional al procedimiento como estándar de evaluación que tienen estos proyectos, solicitemos más información y antecedentes”.

    Más sobre:Cable submarinoCamila VallejoChinaEstados UnidosDonald TrumpBrandon JuddGabriel BoricJuan Carlos Muñoz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente del Coordinador Eléctrico tras multas de la SEC por apagón: “El evento del 25 de febrero no debió ocurrir, ni debe repetirse”

    Alejandro Sanz publica el videoclip de su colaboración con Elena Rose

    Cinco detenidos deja operativo de seguridad intercomunal realizado en eje Santa Rosa

    “El Tuli”, el operador de “El Mencho” que organizó los disturbios tras la muerte del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Labbé (PNL) respalda crear una comisión investigadora por cable submarino y califica de “tóxica” la postura de EE.UU.

    Dos fueron detenidos al chocar en su huida: ladrones irrumpen en parcela y disparan a dueño de casa

    Lo más leído

    1.
    Comisión de RR.EE. de la Cámara cita a Van Klaveren y Muñoz a sesión para transparentar controversia por cable submarino chino

    Comisión de RR.EE. de la Cámara cita a Van Klaveren y Muñoz a sesión para transparentar controversia por cable submarino chino

    2.
    Kast pide a La Moneda aclarar conflicto por cable chino y futuro canciller Pérez Mackenna monitorea la crisis con EE.UU.

    Kast pide a La Moneda aclarar conflicto por cable chino y futuro canciller Pérez Mackenna monitorea la crisis con EE.UU.

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Bahía vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Bahía vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este miércoles

    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este miércoles

    Temblor hoy, miércoles 25 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 25 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Bahía vs. O’Higgins por la Copa Libertadores
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Bahía vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    Cinco detenidos deja operativo de seguridad intercomunal realizado en eje Santa Rosa

    Labbé (PNL) respalda crear una comisión investigadora por cable submarino y califica de “tóxica” la postura de EE.UU.

    Presidente del Coordinador Eléctrico tras multas de la SEC por apagón: “El evento del 25 de febrero no debió ocurrir, ni debe repetirse”
    Negocios

    Presidente del Coordinador Eléctrico tras multas de la SEC por apagón: “El evento del 25 de febrero no debió ocurrir, ni debe repetirse”

    CNBC aborda polémica por cable submarino y dice que Chile está “atrapado” en la lucha de poder entre China y EE.UU.

    El cacao se derrumba en 2026, perfora los US$ 3.000 y abre la pregunta: ¿bajará el precio del chocolate?

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación
    Tendencias

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo

    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    Jugador de Carabobo acusa xenofobia de los hinchas de Huachipato: “Nos generalizan como muertos de hambre, venecos y demás”
    El Deportivo

    Jugador de Carabobo acusa xenofobia de los hinchas de Huachipato: “Nos generalizan como muertos de hambre, venecos y demás”

    “Soy muy malo, soy un desastre”: El cruce de Pablo Guede con la prensa en su cuestionado proceso en Alianza Lima

    Con el polémico recuerdo de la última edición: Cristián Garay es designado para arbitrar el Superclásico

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América
    Tecnología

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Alejandro Sanz publica el videoclip de su colaboración con Elena Rose
    Cultura y entretención

    Alejandro Sanz publica el videoclip de su colaboración con Elena Rose

    “Yo siento un profundo respeto por este escenario”: Juanes y su ilusión por volver al Festival de Viña

    Quién es Diana Atri, la esposa de Joy Huerta de Jesse & Joy que la acompañó en su show en Viña 2026

    “El Tuli”, el operador de “El Mencho” que organizó los disturbios tras la muerte del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación
    Mundo

    “El Tuli”, el operador de “El Mencho” que organizó los disturbios tras la muerte del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Detienen en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico

    Ucrania anuncia el derribo de cerca de cien drones lanzados en las últimas horas por Rusia

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?
    Paula

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile