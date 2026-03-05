Vallejo defiende viajes en vehículo fiscal a actividades del PS y el PC objetados por Contraloría

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), respondió este jueves por los tres viajes en vehículo fiscal que ella realizó y que la Contraloría objetó.

El ente contralor informó a la Cámara de Diputadas y Diputados que no consta que los traslados “correspondan a fines propios del cargo”. Dos de ellos corresponden a actividades del Partido Comunista y del Partido Socialista y otro a un recinto médico por una reacción alérgica.

En una conferencia de prensa dada en La Moneda al mediodía, Vallejo señaló, entre otros temas, "la Contraloría había hecho 17 observaciones a este ministerio, todas han sido subsanadas. Por ejemplo, en un caso donde tuvimos una reunión con una junta de vecinos, pudimos incorporar los antecedentes que subsanaron esas observaciones y nos quedan estas últimas".

“Y por lo tanto, hemos pedido reevaluar porque estamos muy tranquilos de que tenemos los antecedentes suficientes para poder subsanar también estas observaciones pendientes“, afirmó.

Sumado a ello, recalcó que “hay funciones que son propias de nuestra labor. Cuando los partidos oficialistas de nuestra coalición o del gobierno que sea nos extienden invitaciones para participar de los actos de sus aniversarios, es muy normal que los ministros, sobre todo los ministros que somos políticos, del comité político, asistamos a estos actos".

“Pero sin perjuicio de eso, nosotros estamos enviando todos los antecedentes para el proceso de reevaluación. Estamos muy tranquilos de que toda nuestra actividad sea ajustada a la normativa vigente y en el marco a más de nuestras funciones”, zanjó.