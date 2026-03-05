SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Vallejo defiende viajes en vehículo fiscal a actividades del PS y el PC objetados por Contraloría

    "Es muy normal que los ministros, sobre todo los ministros que somos políticos, del comité político, asistamos a estos actos", dijo de los traslados, sobre los que la Contraloría dijo que no consta que "correspondan a fines propios del cargo".

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    La ministra vocera Camila Vallejo. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), respondió este jueves por los tres viajes en vehículo fiscal que ella realizó y que la Contraloría objetó.

    El ente contralor informó a la Cámara de Diputadas y Diputados que no consta que los traslados “correspondan a fines propios del cargo”. Dos de ellos corresponden a actividades del Partido Comunista y del Partido Socialista y otro a un recinto médico por una reacción alérgica.

    En una conferencia de prensa dada en La Moneda al mediodía, Vallejo señaló, entre otros temas, "la Contraloría había hecho 17 observaciones a este ministerio, todas han sido subsanadas. Por ejemplo, en un caso donde tuvimos una reunión con una junta de vecinos, pudimos incorporar los antecedentes que subsanaron esas observaciones y nos quedan estas últimas".

    “Y por lo tanto, hemos pedido reevaluar porque estamos muy tranquilos de que tenemos los antecedentes suficientes para poder subsanar también estas observaciones pendientes“, afirmó.

    Sumado a ello, recalcó que “hay funciones que son propias de nuestra labor. Cuando los partidos oficialistas de nuestra coalición o del gobierno que sea nos extienden invitaciones para participar de los actos de sus aniversarios, es muy normal que los ministros, sobre todo los ministros que somos políticos, del comité político, asistamos a estos actos".

    “Pero sin perjuicio de eso, nosotros estamos enviando todos los antecedentes para el proceso de reevaluación. Estamos muy tranquilos de que toda nuestra actividad sea ajustada a la normativa vigente y en el marco a más de nuestras funciones”, zanjó.

    Más sobre:Camila VallejoContraloríaViajes objetadosObservacionesGobiernoPCVehículo fiscal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Irán

    Alcaldes oficialistas en alta tensión: ediles se fragmentan en la antesala de gran cumbre de Vodanovic, Delfino y Castro

    Tras dichos de Squella: Elizalde acusa a la oposición de “buscar excusas” para vetar candidatura de Bachelet a la ONU

    Minsal inaugura puntos de vacunación contra la influenza y el Covid-19 en estaciones del Metro de Santiago

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil

    Lo más leído

    1.
    Subsecretario del Interior: “Es muy sorpresivo que después de 140 reuniones, ahora te vengan a decir que falta información”

    Subsecretario del Interior: “Es muy sorpresivo que después de 140 reuniones, ahora te vengan a decir que falta información”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito
    Chile

    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito

    Alcaldes oficialistas en alta tensión: ediles se fragmentan en la antesala de gran cumbre de Vodanovic, Delfino y Castro

    Tras dichos de Squella: Elizalde acusa a la oposición de “buscar excusas” para vetar candidatura de Bachelet a la ONU

    8M: la “brecha de mando”, el otro fenómeno que marca la disparidad de género en las organizaciones
    Negocios

    8M: la “brecha de mando”, el otro fenómeno que marca la disparidad de género en las organizaciones

    Ventas de autos nuevos se aceleran y los SUV siguen liderando

    Grandes constructoras ven alza en sus ingresos y reportan mejoras en las ventas de viviendas en Chile

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U
    El Deportivo

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    Con un excapitán de la U a la cabeza: el efusivo festejo de Palestino que incluyó una cruel burla a los azules

    El potente elogio del coach de Italia XV en la previa ante los Cóndores: “Chile es nuestra oportunidad de elevar el listón”

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil
    Cultura y entretención

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil

    Ringo Starr ahora es vaquero: lo que trae su retorno al disco

    Muere António Lobo Antunes, histórico escritor portugués y coloso de las letras europeas

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Irán
    Mundo

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Irán

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”

    Estrecho de Ormuz: La relevancia para el mercado global del paso ocupado por Irán

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana