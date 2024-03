Este domingo, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), ahondó en su solicitud realizada a la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre contar con apoyo militar para ciertas labores de seguridad en la comuna.

“Yo entiendo que esto toca fibras que son muy sensibles, pero lo que estamos pidiendo en Maipú y en la gran mayoría de las comunas (...) es la presencia militar para el resguardo de infraestructura o zonas críticas de nuestras comunas que nos permitan liberar contingente policial para el combate del delito. Aquí nadie está pensando en sacar militares a reprimir protestas sociales, a perseguir gente que piensa distinto, ni siquiera a correr balas a las poblaciones”, dijo en conversación con Chilevisión.

“Estamos diciendo cómo de forma responsable nos hacemos cargo de una situación que le esta aquejando la vida a la gran mayoría de los chilenos y ante la cual el Estado tiene la obligación de disponer todos sus recursos y herramientas de la forma más responsable, lo más democrática y lo más rigurosa posible, pero cerrarse a priori a contar con una herramienta que puede ser útil por un bloqueo ideológico, me parece que es complejo”, agregó.

En ese sentido, enfatizó en la necesidad de contar con la Ley de Infraestructura Crítica y manifestó que “no hay una contradicción entre creer que las fuerzas militares no pueden reprimir protesta social, pero creer que sí pueden, por ejemplo, colaborar en el resguardo de la seguridad interna del país. Yo no veo una contradicción ideológica en eso. No creo que la izquierda traicione sus principios, por ejemplo, cuando los militares resguardan las escuelas para los procesos electorales; o que la izquierda se contradiga cuando los militares prestan soporte para una emergencia. Entonces, ¿por qué nos contradeciríamos cuando van a resguardar infraestructura crítica?”.

Vodanovic (RD) afirma que “cerrarse” a apoyo militar en seguridad “por un bloqueo ideológico, es complejo”. En la imagen, el alcalde Tomás Vodanovic, junto a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

Al ser consultado sobre si su solicitud para contar con apoyo militar generó molestia en el Frente Amplio, Vodanovic contestó que “yo creo que es normal. No solo en el Frente Amplio. La alcaldesa Matthei, que es de derecha, tampoco estaba de acuerdo”.

“Transversalmente hay gente que puede estar o no de acuerdo con esta herramienta. Evidentemente, uno no puede desconocer la historia de su país, los simbolismos que tienen algunas acciones y por cierto, que quizás algunos representantes del FA no les sale tan cómodo o derechamente no están de acuerdo con el despliegue de fuerzas militares para colaborar en ningún tipo de acción para la seguridad del país. Lo que a mi me deja más tranquilo es que todos los alcaldes y alcaldesas con los que he conversado están de acuerdo en apoyar el proyecto de Ley de Infraestructura Crítica”, acotó.

Adicionalmente, Vodanovic planteó que los problemas de seguridad “no se resuelven única y exclusivamente con despliegue militar. El problema de la inseguridad tiene que ver con las fronteras, con nuestro sistema judicial, con la capacitación de nuestras policías, con factores estructurales de cómo se va construyendo una sociedad, o sea, es muy ciego pensar que este problema tiene una sola solución. Tiene soluciones que son complementarias, pero tienen que avanzar de la mano, y no podemos negarnos a una de ellas sencillamente por un complejo histórico, por un complejo ideológico, o por una clausura a abrir un debate, venga desde la izquierda o la derecha”.