“Ya no tengo dolor de guata”: Santa Cruz recuerda su cruce con Kast y destaca “cambio de ánimo” de Matthei en su campaña

“Me llegó de regalo mucho viadil”.

Con esa frase, el timonel de Evópoli y candidato a diputado, Juan Manuel Santa Cruz, bromeó sobre la declaración que entregó -hace un mes- en la que apuntaba al disgusto que le daría gobernar en un futuro con José Antonio Kast.

En concreto, el líder opositor dijo que le daría “dolor de guata” trabajar en una administración con el republicano.

Sus palabras no quedaron sin respuesta, y es que, el aludido salió rápidamente a decirle que tome “viadil”.

José Antonio Kast. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

Es en ese cuadro, que hoy el aspirante al Parlamento abordó el tema.

“¿Se le pasó el dolor de guata?“, fue consultado en radio Infinita.

“Sí, estoy lleno de viadil en mi casa, me llegó de regalo mucho viadil”, contestó.

Luego, agregó: “Pero más allá de las bromas, hoy día no tengo dolor de guata porque yo veo a Evelyn Matthei muy fuerte en lo que está haciendo, con mucha energía. Hubo un cambio de ánimo importante en el último tiempo”.

“Ella está concentrada en conectar con los chilenos y chilenas con sus dolores. Comenzó lanzando su campaña en Arica, hablando de inmigración ilegal. Siguió en Antofagasta, hablando de cómo tenemos que potenciar la minería en Chile”, continuó.

“Entonces, eso a mí me tiene muy contento, porque la veo a ella conectar con los chilenos, mostrando que sus propuestas son serias, mostrando que tiene equipos para hacerse cargo de esas propuestas, y eso va a traer réditos. Por lo tanto, frente a la decisión de noviembre, yo no tengo duda que va a ser Evelyn Matthei quien esté en segunda vuelta”, aseveró Santa Cruz.