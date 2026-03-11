SUSCRÍBETE
    Política

    “Yo creo que el cable chino ya se acabó”: embajador Judd aborda polémica y destaca figura de Kast

    "Siempre está pensando en lo que es mejor para el pueblo chileno. Y cuando trabajamos con personas con eso, por lo general, las cosas salen bien", dijo el representante de Estados Unidos en Chile sobre el nuevo Presidente.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    04.02.2026 Brandon Judd Embajador de Estados Unidos en Chile. Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, abordó el asunto del cable chino que tensionó tanto las relaciones con Washington como las del gobierno entrante y el saliente.

    Al término de la ceremonia de cambio de mando, el representante diplomático fue consultado por cómo quedan las relaciones entre Estados Unidos y Chile ahora que asumió el Presidente José Antonio Kast. “Muy bien, pero no importa, cualquier presidente. Vamos a trabajar con los que elige el pueblo chileno”, dijo a Chilevisión.

    “Pero ahora tenemos una persona que es muy humilde, pero es fuerte, y siempre está pensando en lo que es mejor para el pueblo chileno. Y cuando trabajamos con personas con eso, por lo general, las cosas salen bien. Y él quiere lo mejor por Chile", destacó.

    Al ser requerido por cómo quedaron las relaciones entre ambos países tras el asunto del cable submarino, respondió: “Bueno, yo creo que el cable chino ya se acabó. No creo que va a seguir, pero vamos a ver”.

    Cabe recordar que la controversia estalló el pasado 20 de febrero, cuando Estados Unidos anunció la revocación de la visa del entonces ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, así como a dos funcionarios de esa repartición y sus familias. Esto, a modo de sanción por sus gestiones en favor de la instalación de un cable submarino que uniría Valparaíso y Hong Kong, cuya concesión había sido otorgada -y dos días después anulada tras advertencias de EE.UU.- a la empresa China Mobile.

    Adicionalmente, esta situación trajo cruces entre la administración Boric y Kast. Mientras que Boric aseguró que había transmitido la información a su sucesor, de la contraparte respondieron que ésta había sido solo enunciada. Esto conllevo a que se pusiera fin a las bilaterales entre autoridades entrantes y salientes, así como la cancelación abrupta de una reunión entre Boric y Kast. Aunque, el fin de semana anterior al cambio de mando, ambos finalmente se reunieron a solas.

    Más sobre:Cable chinoCambio de mandoJosé Antonio KastBrandon JuddCamio de mando 2026Cable submarinoEstados Unidos

