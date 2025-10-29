SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Yo hubiese sido más dura”: Rincón desdramatiza dichos de jefe de campaña de Matthei contra el gobierno

La senadora aseguró que la palabra "atorrantes" estaría "perfectamente usada". "Significa vago, irresponsable, incapaz, una persona que no trabaja y no hace lo que tiene que hacer", sostuvo.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
MARIO TELLEZ

Tras participar del encuentro semanal del comando de la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, su generalísimo, Diego Paulsen, criticó fuertemente al gobierno, tratando de “atorrantes” a los integrantes de la actual administración del Presidente Gabriel Boric.

Sus palabras no fueron bien recibidas por el comando de la candidata oficialista, Jeannette Jara, desde donde su coordinadora territorial, Nicole Cardoch, señaló que expresiones de este tipo “reflejan clasismo y son descalificaciones”.

En ese contexto, la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, en diálogo con Radio Duna, si bien reconoció que la palabra utilizada por Paulsen “suena fuerte”, aseguró que “es el reflejo de una realidad”.

“Es una palabra perfectamente usada. Atorrante, ¿Qué significa? Significa vago, irresponsable, incapaz, una persona que no trabaja y no hace lo que tiene que hacer", planteó la parlamentaria.

En ese sentido, señaló que -a su parecer- “este gobierno ha demostrado ser irresponsable, ser incapaz. Cada semana existe un nuevo error, una nueva negligencia o una improvisación que al final le cuesta caro a las personas”.

“Entonces yo creo que hacerse el ofendido y no entender que aquí sus errores, su falta de trabajo real, lo que hace es costarle a la ciudadanía muy caro, hace que el vocero o jefe de campaña de Evelyn Matthei, exasperado, use una palabra que claro, suena fuerte, pero al final es el reflejo de una realidad”, indicó.

Con ello, la senadora criticó que “en Chile hemos estado acostumbrados a hablar con eufemismos y todo lo endulzamos, lo edulcoramos para que no suene tan duro”.

Por otra parte, Rincón desdramatizó las palabras de Cardoch, quien deslizó que la calificación de Paulsen se enmarcaría en el “clasismo".

“Lo que pasa es que el que quiere irse a un concepto que no existe, claro, puede decir que esto es un tema de clases, pero yo también dije, chuta que dura la palabra, y me fui a la Real Academia de la Lengua y (…) no encontré un tema de clasismo, encontré que era de la persona floja, vaga, que no hace la pega", indicó.

En ese sentido, fue enfática en decir que comparte "el concepto" utilizado por Paulsen. “Un gobierno de indolente, incluso yo hubiese sido más dura, hubiese dicho que es un gobierno frívolo, porque aquí no se dan cuenta que sus errores permanentes, sostenidos, reiterados, en distintas materias, al final le causa un problema tan grande", sostuvo.

Más sobre:Ximena RincónEvelyn MattheiDiego PaulsenJeannette Jara

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo es la tecnología de misiles que Rusia utiliza para enviar un nuevo mensaje a Occidente, según analistas

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

La ONU se declara “horrorizada” por la operación policial con más de 60 muertos en Río de Janeiro

Nvidia está en otro nivel y su valor no tiene precedentes

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago

Ganancias del Banco Santander suben a nivel récord entre enero septiembre

Lo más leído

1.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

2.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

3.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

4.
Contraloría cuestiona registro contable del FES y expertos ven efectos sobre cumplimiento de metas fiscales

Contraloría cuestiona registro contable del FES y expertos ven efectos sobre cumplimiento de metas fiscales

5.
Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Servicios

Temblor hoy, miércoles 29 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 29 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Emiten aviso por marejadas que afectarán a diez regiones: revisa los sectores afectados

Emiten aviso por marejadas que afectarán a diez regiones: revisa los sectores afectados

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

“Yo hubiese sido más dura”: Rincón desdramatiza dichos de jefe de campaña de Matthei contra el gobierno
Chile

“Yo hubiese sido más dura”: Rincón desdramatiza dichos de jefe de campaña de Matthei contra el gobierno

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Un motociclista fallecido deja accidente de tránsito en Quilicura: segundo involucrado se habría dado a la fuga

Nvidia está en otro nivel y su valor no tiene precedentes
Negocios

Nvidia está en otro nivel y su valor no tiene precedentes

Ganancias del Banco Santander suben a nivel récord entre enero septiembre

Hacienda separa la reforma tributaria: ingresa nuevo proyecto para postergar reavalúo de propiedades y reformular el Fondo Común Municipal

Cómo es la tecnología de misiles que Rusia utiliza para enviar un nuevo mensaje a Occidente, según analistas
Tendencias

Cómo es la tecnología de misiles que Rusia utiliza para enviar un nuevo mensaje a Occidente, según analistas

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Las tasas de cáncer están aumentando: ¿qué puedes hacer para evitar la enfermedad?

Esteban Pavez se lanza contra Fernando Ortiz tras ser borrado de la citación de Colo Colo
El Deportivo

Esteban Pavez se lanza contra Fernando Ortiz tras ser borrado de la citación de Colo Colo

Consternación en Milán: arquero del Inter atropella y mata a una persona

Polémica en Brasil: Maracaná sale a la venta por US$ 370 millones

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago
Cultura y entretención

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago

Cuando Héctor Noguera reformó al Chacal de Nahueltoro

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”

La ONU se declara “horrorizada” por la operación policial con más de 60 muertos en Río de Janeiro
Mundo

La ONU se declara “horrorizada” por la operación policial con más de 60 muertos en Río de Janeiro

Rusia insta a Estados Unidos a “respetar la ley” con su actividad militar cerca de Venezuela

Israel anuncia la reactivación del alto el fuego tras unos ataques que dejan más de cien muertos en Gaza

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal