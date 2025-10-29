“Yo hubiese sido más dura”: Rincón desdramatiza dichos de jefe de campaña de Matthei contra el gobierno

Tras participar del encuentro semanal del comando de la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, su generalísimo, Diego Paulsen, criticó fuertemente al gobierno, tratando de “atorrantes” a los integrantes de la actual administración del Presidente Gabriel Boric.

Sus palabras no fueron bien recibidas por el comando de la candidata oficialista, Jeannette Jara, desde donde su coordinadora territorial, Nicole Cardoch, señaló que expresiones de este tipo “reflejan clasismo y son descalificaciones”.

En ese contexto, la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, en diálogo con Radio Duna, si bien reconoció que la palabra utilizada por Paulsen “suena fuerte”, aseguró que “es el reflejo de una realidad”.

“Es una palabra perfectamente usada. Atorrante, ¿Qué significa? Significa vago, irresponsable, incapaz, una persona que no trabaja y no hace lo que tiene que hacer", planteó la parlamentaria.

En ese sentido, señaló que -a su parecer- “este gobierno ha demostrado ser irresponsable, ser incapaz. Cada semana existe un nuevo error, una nueva negligencia o una improvisación que al final le cuesta caro a las personas”.

“Entonces yo creo que hacerse el ofendido y no entender que aquí sus errores, su falta de trabajo real, lo que hace es costarle a la ciudadanía muy caro, hace que el vocero o jefe de campaña de Evelyn Matthei, exasperado, use una palabra que claro, suena fuerte, pero al final es el reflejo de una realidad”, indicó.

Con ello, la senadora criticó que “en Chile hemos estado acostumbrados a hablar con eufemismos y todo lo endulzamos, lo edulcoramos para que no suene tan duro”.

Por otra parte, Rincón desdramatizó las palabras de Cardoch, quien deslizó que la calificación de Paulsen se enmarcaría en el “clasismo".

“Lo que pasa es que el que quiere irse a un concepto que no existe, claro, puede decir que esto es un tema de clases, pero yo también dije, chuta que dura la palabra, y me fui a la Real Academia de la Lengua y (…) no encontré un tema de clasismo, encontré que era de la persona floja, vaga, que no hace la pega", indicó.

En ese sentido, fue enfática en decir que comparte "el concepto" utilizado por Paulsen. “Un gobierno de indolente, incluso yo hubiese sido más dura, hubiese dicho que es un gobierno frívolo, porque aquí no se dan cuenta que sus errores permanentes, sostenidos, reiterados, en distintas materias, al final le causa un problema tan grande", sostuvo.