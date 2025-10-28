“Atorrantes”: jefe de campaña de Matthei abre pugna con el gobierno y encuentra respaldo de la candidata

Una nueva pugna con el gobierno del Presidente Gabriel Boric abrió este martes el jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, quien trató de “atorrantes” a los integrantes de la actual administración.

Tras la reunión semanal del comité político del comando de la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, su generalísimo disparó con todo en contra del Ejecutivo.

“Todas las encuestas en Chile dicen que Evelyn Matthei es más competitiva y asegura el triunfo ante el comunismo y un gobierno de continuidad. Por lo tanto, este gobierno va a hacer todo lo humanamente posible para que José Antonio Kast pase a segunda vuelta”, dijo.

Y luego agregó: “Nuestro objetivo es que nosotros estemos ahí, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, vamos a plantear las mejores propuestas y le vamos a decir a los chilenos que nosotros somos los que aseguramos derrotar a este mal gobierno, un gobierno de atorrantes que no han sido capaces de entregar soluciones concretas a los chilenos”.

Las duras palabras de Paulsen fueron respondidas por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien planteó que “hay comentarios que ni siquiera vale la pena hacerse cargo, la ofensa no tiene justificación en un debate democrático”.

Un poco más tarde, y pese a la molestia del gobierno por el tono utilizado desde su equipo, Matthei entregó su respaldo a los dichos de su jefe de campaña.

“Yo respaldo totalmente a mi jefe de campaña. Totalmente. El tema es que yo he prometido portarme como señorita. Así que él ha dicho lo que ha dicho y yo creo que los chilenos tienen bien formada la opinión de cómo ha sido el comportamiento de este gobierno. Todo el mundo ha visto los problemas graves que han habido en reconstrucción, en cuentas de la luz, en listas de espera. Así que podremos tener algún tipo de diferencia en los términos a usar, pero los chilenos tienen como bastante formada su opinión respecto de este gobierno”, zanjó.

En cuanto a los enfrentamientos de Boric con Kast, dijo: “Yo también le pediría al Presidente que deje de meterse en la elección preparando su reelección en cuatro años más, eso no es aceptable”.