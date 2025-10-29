SUSCRÍBETE
Nacional

“Refleja clasismo”: Nicole Cardoch responde a comando de Matthei tras calificar al gobierno como “atorrante”

La coordinadora territorial del comando de Jeannette Jara cuestionó el lenguaje utilizado por el equipo de la candidata de Chile Vamos, señalando que "hay que ponerle atención" a este tipo de descalificaciones.

Por 
Roberto Martínez
Coordinadora territorial del comando de Jeannette Jara y exsubsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

La coordinadora territorial del comando de Jeannette Jara, Nicole Cardoch, respondió a los dichos del jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, quien durante la jornada calificó al gobierno como “atorrante”.

En entrevista con CNN Chile, Cardoch lamentó el tono del debate político y señaló que expresiones de este tipo “reflejan clasismo y son descalificaciones que yo creo que hay que ponerles atención”.

Al ser consultada sobre si había participado en un “gobierno de atorrantes”, la exsubsecretaria general de Gobierno afirmó que “por supuesto que no. No creo que eso haya sido ni un calificativo que sea bueno de usar en un gobierno de turno, independiente del tipo de gobierno que sea”.

La integrante del comando oficialista agregó que en el sector opositor se ha instalado una lógica de “descalificación permanente”, recordando que desde la derecha y la extrema derecha se han utilizado expresiones como “enemigos”, “traidores” o “verdaderos chilenos”.

“Nuestra candidata y nosotros creemos firmemente que, independiente del punto de vista distinto que tengamos, todos somos necesarios para los cambios que Chile necesita”, enfatizó.

Cardoch sostuvo además que, ante este tipo de ataques, la candidatura de Jara está centrada en elevar el nivel del debate político, frente a lo que considera una campaña marcada por ataques personales y escasa profundidad en las propuestas.

“Lo importante es que nosotros enfrentemos la política de forma distinta, porque eso representa lo que quieren la mayoría de los chilenos y chilenas”, apuntó.

Cabe recordar que, horas antes, el jefe de campaña de Matthei, Diego Paulsen, calificó al Ejecutivo como “un gobierno de atorrantes que no ha sido capaz de entregar soluciones concretas a los chilenos”.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Tales apelativos provocaron un inmediato rechazo desde el gobierno y el oficialismo. Entre las primeras reacciones, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, declaró que “hay comentarios que ni siquiera vale la pena hacerse cargo” y que “la ofensa no tiene justificación en un debate democrático”.

Pese a las críticas, la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei dio un espaldarazo público a su generalísimo, afirmando que “yo respaldo totalmente a mi jefe de campaña. Podremos tener algún tipo de diferencia en los términos, pero los chilenos ya tienen formada su opinión respecto de este gobierno”.

“La candidatura no está muerta”

En la misma entrevista, Cardoch defendió el desempeño de Jeannette Jara en la recta final de la campaña presidencial, rechazando que su candidatura esté en declive.

“Nuestra candidatura, por cierto, no está muerta. Es difícil de entender que se diga eso de una candidata que ha aumentado su nivel de adhesión y aprobación en la semana”, señaló.

La coordinadora territorial subrayó que Jara representa solidez y la experiencia de Estado, en contraste con lo que calificó como “incertezas” de las candidaturas opositoras.

“Jeannette es la candidata de la solidez programática, porque conoce el Estado, pero también quiere hacer cambios para mejorar”, concluyó.

