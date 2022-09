10 grandes ofertas de esta semana: Apple Watch, Xbox Series S y lavavajillas con hasta un 50% de descuento

Samsung Galaxy Watch4 44m - 26%

Lo elegimos como el mejor reloj inteligente Android del año pasado, un estatus que no le ha impedido reducir sus precios intensamente durante el último tiempo. Hoy, el Samsung Galaxy Watch4 está a casi $100 mil, una ganga si consideramos que es de los aparatos más completos, cómodos y versátiles de su tipo. Precio normal: $149.990.

Encimera a gas FDV Prestige 90 (5 quemadores) - 50%

¿Buscas remodelar tu cocina? ¿O no tienes espacio para instalar una? Una encimera es una elegante y práctica solución: ocupa poca superficie, se puede adaptar a distintas condiciones y realmente se ve muy bien. Esta FDV cuenta con 5 quemadores de distintos tamaños —todos con chispero—, con rejillas de hierro fundido y estructura de acero inoxidable. Precio normal: $449.990.

Mouse gamer HyperX Pulsefire - 48%

Sin mouse gamer no hay diversión. Es así de simple y así de fundamental este accesorio, que no es solo para mover el cursos: casi todos los videojuegos de computador requieren de montón de clics a toda velocidad, con muchos botones y diferentes funciones. Todo eso tiene este modelo de HyperX, con un cable de 180 cm y con un software para controlar su sensibilidad. Precio normal: $25.390.

Notebook Lenovo IdeaPad 3 / AMD Ryzen 5 / 8GB RAM / 256GB SSD / 14″ - 30%

Un gran compu a un pequeño precio: de esa forma podemos resumir el descuento de este Lenovo IdeaPad 3. Con un confiable procesador AMD Ryzen 5, 8GB de memoria y 256GB de almacenamiento en disco sólido, hablamos de un notebook capaz de enfrentar múltiples tareas y exigencias sin mayores problemas. Precio normal: $419.990.

Tableta gráfica Wacom Intuos Creative Pen 8GB - 47%

Para diseñadores, artistas e ilustradores se trata de una herramienta imprescindible. La tableta gráfica, que en el rubro se conoce como la Wacom, es una aliada que no se puede reemplazar. Menos aún si es inalámbrica como esta (cuenta con Bluetooth 4), si es delgada como esta (apenas 8mm) y si es precisa como esta (con un lápiz de 4096 niveles de sensibilidad de presión). Su batería dura hasta 15 horas, pero se puede usar mientras se recarga. Precio normal: $189.990.

Lavavajillas FDV Active 12 cubiertos - 35%

Nunca nos cansamos de recomendar la compra de un lavavajillas: se ahorra agua, se ahorra dinero y, principalmente, se ahorra tiempo. Por lo general, todas las marcas de estos aparatos hacen bien su trabajo, pero FDV tiene una de las mejores relaciones de precio/calidad. Sus productos son elegantes, funcionales y duraderos, con valores casi siempre accesibles. Y este lavavajillas no es la excepción: gran capacidad (12 cubiertos) y el menor costo del mercado. Precio anterior: $399.990.

Notebook Asus Zenbook 13 OLED / AMD Ryzen 5 / 8GB RAM / 512GB SSD / 13,3″ - 26%

Hace muy poco probamos y reseñamos la última versión del Zenbook, la línea de notebooks más innovadora y llamativa de Asus. Este es un modelo más antiguo pero no deja de cumplir: pensado para usuarios creativos e intensivos, su pantalla OLED es de las mejores del mercado y su rendimiento es sobresaliente. Precio anterior: $679.990.

Audífonos gamer HyperX Cloud Stinger - 43%

Otro accesorio infaltable en el pack gamer es el par de audífonos. Si bien no excluyente para una buena experiencia de juego, sí pueden mejorarle la vida no tanto al usuario como a su familia y entorno: si no quieres que el resto escuche el griterío o el exceso de explosiones, balazos o canciones extravagantes, entonces será bueno conseguir unos auriculares como estos, cómodos, diseñados para un sonido envolvente, con micrófono flexible y silencio para quienes conviven contigo. Precio anterior: $29.990.

Consola Microsoft Xbox Serie S 512GB - 14%

De a poco la Xbox Serie S, la versión más accesible de la última generación de las consolas Microsoft, se vuelve realmente accesible. A diferencia de la Nintendo Switch —que aparte de algunas ofertas nunca bajó de los $350 mil—, este modelo desciende continuamente de precio y ya pasó hacia abajo la barrera de las 300 lucas. Aunque no lee juegos físicos, con una suscripción de Game Pass —a $5.990 mensuales— se transforma en una poderosa consola con cientos de juegos a disposición. Precio normal: $334.990.

Apple Watch Series 6 44mm (cellular) - 50%

Un poderosísimo reloj inteligente es el Apple Watch Series 6, la versión 2021 de este aparato, que cuenta con 32GB de almacenamiento, un procesador S6, batería con 18 horas de autonomía y la capacidad de portar un chip de datos. O sea, puede ser tu teléfono sin que andes con tu iPhone. Y a mitad de precio. Precio anterior: $499.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 20 de septiembre de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.