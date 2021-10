10 grandes ofertas de esta semana: notebooks, cuchillos y aires acondicionados

Set de cuchillos Berlinger Haus (8 piezas y soporte incluido) - 41%

Una marca de cuchillos y cocina no tan conocida aquí, pero que goza de algún prestigio en Europa, es Berlinger Haus, cuyos productos de gama media están diseñados para cocineros amateurs pero un poco más exigentes, que cocinan no solo por necesidad sino también por placer. Este set, que también incluye una tijera y un afilador, resulta absolutamente conveniente con este 41% de descuento. Precio normal: $67.990.

Smartphone Huawei Y8p 128 GB - 37%

Un 90% de relación pantalla/cuerpo tiene este Huawei Y8p, una proporción ideal para quienes usan su celular para ver YouTube, series o incluso películas. Su cámara principal es de 48 MP, a los que se suman el gran angular de 8 MP y el macro de 2 MP. O sea, un teléfono cuyo potencial es la visualidad, y que está en su valor histórico más bajo. Precio anterior: $159.990.

Notebook Asus L410 / Intel Celeron / 4 GB Ram / 64 GB SSD / 14″ - 25%

Asus, como lo hemos descrito en reseñas y artículos anteriores, se está posicionando con fuerza como una conveniente alternativa en computadores, tablets y notebooks. Tiene versiones poderosas diseñadas para el mercado gamer y otras, como esta, pensadas para el público masivo, livianas, económicas y convenientes. Ideal para los estudios o el teletrabajo, con este descuento baja la agradable barrera de los 250 mil pesos. Precio anterior: $334.990.

Parlante inalámbrico JBL Go 2 - 36%

Con este tipo de parlantes hay que saber de antemano que no se obtendrá una gran calidad de sonido. Pero entre la basta oferta de altavoces pequeños y portátiles, este de JBL consigue ser de lo mejor: su diseño es agradable, su conectividad es efectiva, su peso no supera los 200 g, es a prueba de agua y resistente a golpes y polvo y su batería dura hasta 5 horas. Por esta plata, difícil encontrar algo mejor. Precio normal: $45.990.

Audífonos inalámbricos Skullcandy Indy Evo - 28%

Los audífonos de la calavera, famosos por sus enormes auriculares que cubren toda la oreja, también tienen su versión intraaural, es decir, que se insertan en el oído. Con una autonomía de 30 horas, resistentes al agua, con control de llamadas y posibilidad de usar los audífonos por separado. Incluye, como todos los productos de este tipo, su cajita para guardarlos y cargarlos, proceso que no toma más de dos horas. Precio normal: $69.950.

Aire acondicionado portátil TCL 10.000 BTU - 25%

¿Aire acondicionado portátil? Sí, lo que antes solo era posible con una instalación en la muralla o el techo, hoy se puede tener sin mayores intervenciones. Eso sí, no es tan eficiente, ya que al ser más pequeño no tiene la capacidad de extraer el calor con la misma capacidad que un AC split. Además, requiere de una ventana abierta por la cual descartar el aire caliente, por lo que la habitación no estará completamente sellada. Como sea, sigue siendo una buena alternativa para evitar el calor, más si tiene tanto descuento. Precio normal: $299.990.

Sellador al vacío Oster FoodSaver Vs1192 - 36%

¿Es útil sellar alimentos al vacío en casa? Absolutamente. ¿Es engorroso? Ya no. Acá explicamos cómo funciona y los beneficios que tiene, y si te convence, esta es una gran alternativa para comenzar: el sellador FoodSaver de Oster, marca que tiene su propio y eficaz sistema, aunque dependerás de sus bolsas, ya que no funcionan con cualquiera. Igual son reutilizables y reciclables. Precio anterior: $49.990.

Hervidor eléctrico FDV Diamond 1.7 litros - 33%

Hierve el agua. Eso es lo que hace este hervidor. No tiene regulador de temperatura, ni opciones para mate, té o café. Tampoco un termo para mantenerla caliente por más minutos. Es un viejo y querido hervidor, pero hermoso. Si remodelaste tu cocina y ese artefacto blanco, plástico y opaco con el que calientas el agua le quita todo su glamour, este modelo FDV —con diseño en mosaico y terminaciones de acero inoxidable— terminará de darle el estilo que buscabas. Precio normal: $29.990.

Batidora de pedestal Thomas TH-910PB - 26%

Para pasteleros, panaderos, cocineros, amantes de los queques, las cremas, los bizcochos y las masas, para cualquiera que ame la repostería pero este con el brazo acalambrado de tanto batir, esta oferta cae del cielo: una batidora de pedestal Thomas, que tiene excelente valoración en Ripley y La Polar, tiene un 26% de descuento. Es decir, en vez de valer casi 100 mil pesos, hoy está a menos de 70. Precio anterior: $94.990.

Mochila para notebook Lenovo B210-15 - 20%

¿Volviste a trabajar presencial? ¿Pero algunos días sigues produciendo desde casa? Entonces andas con el computador para arriba y para abajo. Aunque cualquier mochila soporta los livianos notebooks actuales, pocas los sostienen de forma tan cómoda y con tan buen diseño como esta Lenovo, con tela a prueba de agua y múltiples bolsillos y compartimentos para todo el cablerío. Precio normal: $24.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 21 de octubre de 2021. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.