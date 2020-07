6 cafeteras eléctricas según las reseñas de sus usuarios

Una taza para despertar, otra para empezar a teletrabajar, una tercera para enfrentar la tarde y, por qué no, una cuarta tomando once e ir cerrando el día. Difícil no atravesar ni soportar estos días repetitivos, fríos y cansinos sin el café. ¿Su consumo causa adicción? Así es. ¿Trastorna los ciclos del sueño? Sí, señor. ¿Aumenta los riesgos a una enfermedad cardiovascular, se relaciona con la migraña, agudiza la irritación intestinal y te pone amarillos los dientes? También. ¿Pero es delicioso, complejo, cálido y estimulante? Oh sí.

Y como no es lo mismo tomarse cuatro tazas de café instantáneo —menos sabroso, poco ácido y no muy gentil con el sistema digestivo— que las mismas pero de grano, ojalá recién molido y correctamente filtrado, acá encontramos seis cafeteras eléctricas —algunas por goteo, otras de espresso— ordenadas según la valoración de miles de sus usuarios y consumidores, en portales de venta como Amazon, y que están disponibles en Chile.

Cafetera Cuisinart 12 tazas + molinillo

(4/5 de 1.613 opiniones en Amazon.com

Es una cafetera automática que viene con su propio molinillo: solo tienes que echar la cantidad exacta de grano entero, el agua y esperar a que ese aroma divino —o endemoniado— te llame de vuelta. “¡Es tan conveniente que el molinillo sea parte de la cafetera!”, exclama una satisfecha clienta.

Cafetera Active Line DeLonghi para espresso y capuccino

(4/5 de 966 opiniones en Amazon.es

Hay consumidores exigentes. No solo desprecian el café instantáneo, sino que también sospechan del que sale de las cafeteras con filtro: ellos o ellas solo se conforman con la espuma y fuerza de un espresso, un resultado que puede entregar esta elegante máquina DeLonghi. “La verdad, estamos encantados”, dice un cliente español, que le dio 5 estrellas. “Hace un café muy rico y cremoso, y tiene los diferentes tamaños por si lo quieres normal, doble o solo una dosis”.

Mr. Coffee SK12-RB

(4.4/5 de 5.357 opiniones en Amazon.com

Esta marca, muy poco conocida en Chile, es la favorita de los estadounidenses. Elegida como la mejor cafetera económica por el sitio Wirecutter, y entre las que mejor valoración y ventas tiene en Amazon, Mr. Coffee lo tiene todo: sencillez, precio y resultado. “Cualquiera puede usarla”, dice un norteamericano conforme. ¿El tío confundido? Sí. ¿El viejo colega en la oficina? Sí. ¿La mamá que odia los botones? Sí. ¿El papá joven y moderno? Sí. ¿Los ambientalistas que odian el apocalipsis de desechos de Nespresso? Sí. ¿Yo? También”.

Keurig K Mini

“No tengo nada malo que decir de esta cafetera”, dice un cliente en Amazon. “La recomiendo completamente”. Por el precio que tiene, al menos en Chile, más le vale. Pero parece que las cafeteras Keurig son realmente buenas: tiene un sistema similar al de Nespresso, su tamaño cabe en cualquier cocina y no hace falta calcular nada. Un sachet de café, agua y a tomar.

Nespresso Essenza Mini

“No puedes pedir más por le precio que tiene”, escribió un español tras comprarla en Amazon. Y aunque nadie es indiferente a las Nespresso —o las aman o las odian—, para los que eligen el camino del amor este parece ser el mejor modelo disponible: pagable, simple y compacto.

Black+Decker Cm1105b

(3.5/5 de 87 opiniones en Amazon.com

Para paladares muy exigentes, la bebida que entrega esta cafetera Black+Decker puede que no satisfaga todo los ítems que un buen café debería tener. Pero, para los que viven la vida con sencillez, como comentó un buen hombre en Amazon, “esta es una manera muy simple y barata de obtener una buena taza de café”.

