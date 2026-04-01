Buk nombra a Catalina Le Blanc como country manager Chile y Teresita Morán asume responsabilidad regional

Buk anunció este miércoles una serie de cambios en su plana ejecutiva, destacando el nombramiento de Catalina Le Blanc como nueva country manager en Chile, cargo que asume a partir del 1 de abril de 2026.

En paralelo, la cofundadora de la compañía, Teresita Morán, dejará la operación local para asumir como Chief Revenue Officer (CRO), liderando la estrategia de expansión en los mercados donde opera la firma.

Según informó la compañía, el movimiento responde a una nueva etapa enfocada en consolidar el crecimiento y fortalecer la operación en un contexto de mayor escala.

Le Blanc llega al cargo tras más de cinco años en la empresa, donde desarrolló una trayectoria en el área comercial, desde el equipo de ventas hasta liderar la gerencia del área. Durante ese período, impulsó la profesionalización del equipo, la toma de decisiones basada en datos y el desarrollo de equipos de alto desempeño.

Quiénes son las máximas ejecutivas de Buk Pablo Vásquez R.

“Llevo más de cinco años siendo parte de Buk y conozco profundamente su cultura, su propósito y los desafíos que tenemos por delante. Asumo este rol con la convicción de que podemos seguir construyendo una operación sólida, con un equipo diverso y de alto impacto, y acompañar a más organizaciones chilenas en la transformación de su gestión de personas”, señaló Le Blanc.

Ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta además con un certificado en Administración de Empresas de la Universidad de Columbia.

El nuevo rol de Morán

Por su parte, Morán —quien lideró la operación en Chile entre 2021 y marzo de 2026— asumirá como CRO, desde donde estará a cargo de impulsar el crecimiento y la expansión de Buk en Chile, Perú, Colombia, México y Brasil .

Quiénes son las máximas ejecutivas de Buk

“Catalina conoce el negocio desde adentro, ha demostrado capacidad de liderazgo y tiene una visión clara de hacia dónde va la industria. Estoy convencida de que este nombramiento fortalecerá la operación en Chile y nos permitirá seguir consolidando nuestra estrategia de largo plazo”, indicó Morán.

En tanto, la gerencia comercial de Buk Chile quedará bajo la responsabilidad de María José Larraín.

La compañía señaló en el comunicado que estos cambios buscan reforzar su posicionamiento en tecnología para la gestión de personas y acompañar a organizaciones en sus procesos de transformación.