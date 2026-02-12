Sondeo de Buk detecta una mayor alza salarial en quienes se cambiaron de empresa durante el trimestre noviembre a enero

El Radar de Empleo Laboral de Buk de enero destacó la segunda peor contracción de empleos en pymes en los últimos 12 meses en el trimestre de noviembre-enero, según datos de la firma. Esta variación continúa la tendencia de los últimos cuatro periodos de descensos. A su vez, las remuneraciones en el sector de micro y pequeñas empresas anotaron su segundo periodo consecutivo de descensos.

Este barómetro reporta cifras como empleo, rotación laboral y remuneraciones en periodos de tres meses, considerando una muestra de más de 8.300 empresas y 800 mil trabajadores, equivalente al 15% del empleo privado formal.

En enero, las remuneraciones nominales registraron una subida de un 0,9% interanual. Considerando la inflación, esta cifra se traduce a una caída real de 2,4% interanual. El reporte atribuye este descenso a las micro y pequeñas empresas, cuya variación nominal fue de -2,9% interanual, mientras que los demás sectores mostraron resultados positivos: los salarios en empresas grandes y medianas subieron 1,3% y 0,9% respectivamente, frente al mismo trimestre del año anterior.

Ante este contexto, la remuneración promedio incrementó un 1,5% interanual hasta $1.625.741 brutos.

En el desglose sectorial, las remuneraciones del mercado de transporte y almacenamiento cayeron con fuerza hasta un 8% interanual. A su vez, la misma cifra para el sector de información y comunicaciones subió 17,2% interanual, a pesar que el empleo en esta industria registra una caída sostenida desde el segundo semestre del 2025.

En cuanto a empleos, el reporte destaca que las personas empleadas en micro y pequeñas empresas cayeron 1,2% en el último trimestre respecto al mismo periodo del año anterior.

En contraste, en el agregado de todos los sectores, el empleo privado formal creció un 1,1% interanual, marcando la décima alza consecutiva, donde las grandes empresas lideraron la métrica con un alza de 1,6% interanual, seguidas por las empresas medianas que subieron 0,8% frente al mismo trimestre del año anterior.

Respecto a las causales de término de contrato, las cifras muestran poca variación respecto al año anterior. Un 31,4% fue por vencimiento de plazo, en línea con la cifra pasada, mientras que las salidas por necesidades de la empresa registraron un aumento de 0,6 pp (puntos porcentuales) y los despidos por mutuo acuerdo suben 1,2 pp. “Sin cambios relevantes en la composición general de las salidas”, dice el reporte.

En paralelo, las renuncias (2,7%) y las salidas por necesidades de la empresa (2,0%) se mantienen en niveles similares al trimestre anterior. A diferencia de otros momentos del año, “en este periodo no se amplía la brecha entre ambas causales, avanzando de forma paralela y sin un aumento significativo de las renuncias".

Efecto rotación laboral

En enero de 2026, la mediana salarial de los trabajadores que cambiaron de empresa, según la muestra de Buk, creció 4,1% interanual, mientras que la de quienes permanecieron en la misma organización aumenta solo 1,5%. Esto implica una prima salarial por movilidad laboral de 2,6 puntos porcentuales, menor a la observada en diciembre de 2025 (3,5 pp), pero aún significativa.

Desde una perspectiva demográfica, la Generación X presenta la mayor brecha salarial por sexo. En este grupo, la mediana salarial de los hombres alcanza $1.638.000| brutos, frente a $1.232.000 en mujeres. Además, se registran caídas interanuales en la mediana salarial para las mujeres de esta generación (-1,0%) y para los hombres baby boomers (-2,1%).

Por tamaño de empresa, las micro y pequeñas empresas, pese a exhibir una mediana salarial más alta, son las únicas que muestran una variación nominal negativa (-2,9%). A nivel regional, Atacama registra la mediana salarial más alta ($2.013.423), mientras que Antofagasta destaca por el mayor crecimiento salarial interanual (+17,2%).