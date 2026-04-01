Embajador Gonzalo Uriarte presenta sus cartas credenciales a canciller argentino previo a la visita de Kast a este país

Este miércoles, el embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte, presentó sus cartas credenciales al canciller argentino Pablo Quirno.

La presentación la realizó en el palacio de San Martín, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Se espera que el militante gremialista reciba en Argentina al Presidente José Antonio Kast, quien realizará su primera gira internacional a este país como presidente en ejercicio la próxima semana, donde se espera que también sostenga un encuentro bilateral con su par, Javier Milei.

Esta confirmación también se da luego que se conocieran nuevos antecedentes sobre la situación de Galvarino Apablaza, el sindicado como el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán.

Durante esta jornada, la policía argentina habría iniciado un operativo para capturar a Apablaza. Sin embargo, no habría sido encontrado en su domicilio por la policía, según detalló TVN.