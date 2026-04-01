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    S&P Global Ratings se suma a Fitch y le devuelve el grado de inversión a Falabella

    La firma elevó su calificación de BB+ a BBB-. "Los resultados de Falabella en 2025 superaron nuestras expectativas, impulsados ​​por un mejor desempeño operativo y pagos de deuda financiera“, explicó S&P.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    19/06/2025 - FACHADA FALABELLA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Este miércoles la calificadora S&P Global Ratings elevó la clasificación de riesgo del Grupo Falabella, pasando de BB+ a BBB-. Con esto, la empresa recuperó su grado de inversión, el cual había perdido en el 2023 en medio de una complicada situación financiera.

    "Los resultados de Falabella en 2025 superaron nuestras expectativas, impulsados ​​por un mejor desempeño operativo y pagos de deuda financiera“, explicó S&P.

    La calificadora explica que aunque persisten las dificultades estructurales del sector minorista, sobre todo para los grandes almacenes, “creemos que las capacidades omnicanal de Falabella y su creciente penetración en el comercio electrónico contribuirán a preservar su posición en el mercado”.

    Así, S&P prevé que Falabella mantendrá su inversión de capital en niveles históricos (entre $600 mil millones y $700 mil millones); y que sostendrá un flujo de caja positivo que permitirá pagar mayores dividendos para 2026 y 2027. “Aun así, esperamos que Falabella mantenga un apalancamiento de entre 2,0x y 2,5x durante los próximos dos años”, proyectó.

    Fitch Ratings fue la primera en elevar su calificación crediticia a BBB-, en octubre del año pasado, apuntando a una mejora significativa del perfil financiero de Falabella desde que perdió el grado de inversión en 2023.

    “Este cambio en la clasificación es una señal de confianza en la compañía por parte de S&P, esto respalda nuestra solidez financiera y buenos resultados que hemos logrado de manera consecutiva en los últimos trimestres. Contamos con una propuesta de valor robusta en cada uno de nuestros negocios y con una positiva generación de Ebitda, lo que nos permite enfrentar esta nueva etapa de crecimiento con bases firmes”, señaló Alejandro González, CEO de Grupo Falabella.

    Por su parte, el CFO de la compañía Juan Pablo Harrison, destacó que “la mejora transversal en nuestras operaciones y la mayor disciplina en la asignación de capital, nos permitieron recuperar el investment grade por parte de las dos agencias clasificadoras internacionales. Durante 2025, la compañía alcanzó un Ebitda récord de US$2.141 millones, con un margen de 14,6%”.

    Más sobre:EmpresasFalabellaInvestment gradeFitchS&P

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