Isa Vías presenta mejor oferta por nueva concesión del tramo entre Río Bueno-Puerto Montt de la Ruta 5

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que tres empresas compiten por la licitación del proyecto “Concesión Ruta 5 Tramo Río Bueno-Puerto Montt”, que requiere una inversión de US$821 millones, y que una saca ventaja.

La cartera informó que, en el marco del proceso de la apertura de ofertas económicas de la licitación, Sacyr Concesiones Chile, Intervial Chile (Isa Vías) y Grupo Costanera son parte del proceso.

“(Las) ofertas técnicas fueron aceptadas técnicamente por la comisión de evaluación de la licitación, destacando preliminarmente la oferta económica del licitante Intervial Chile S.A”, dijo el MOP en un comunicado.

Según da cuenta el acta del MOP, la colombiana presentó una oferta por 23.729.100 UF de ingresos totales de la concesión (ICT), la menor de las tres. Es decir, el monto que la firma pueda obtener por la administración de la nueva concesión del tramo.

En tanto, Grupo Costanera, de capitales italianos y canadienses, presentó una oferta de ICT por 32.905.401 UF y la española Sacyr lo hizo por 34.298.000 UF.

Mientras que el medio SoyChile informó que la oferta de Isa Vías obtuvo una nota ponderada de 5,4, al igual que el Grupo Costanera, y Sacyr obtuvo un 4,9.

La nueva concesión

Sobre el proyecto en cuestión, el MOP explicó que en cerca de 79 kilómetros de la actual Ruta 5 se ampliarán a terceras pistas en ambas calzadas: entre el inicio de la concesión al norte del río Pilmaiquén y el sur de la comuna de Osorno (33 kilómetros), y desde el norte de la comuna de Frutillar hasta el sur del enlace Cardonal en la comuna de Puerto Montt (46 kilómetros).

Además, la iniciativa considera “el mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura preexistente, la construcción de nuevas estructuras vehiculares y peatonales, y la implementación de un sistema de cobro electrónico en modalidad ‘multi lane free flow’ o telepeaje, entre otras mejoras viales".

En total, son trabajos en 129 kilómetros de la Ruta 5 Sur, 147 kilómetros de calles de servicio y 33 kilómetros de ciclovías, dijo el MOP, quien dijo que el proyecto busca “modernizar” parte de la ruta.

“El proyecto incluye, además, la rehabilitación de pavimentos, nuevas pasarelas, paraderos y circuitos peatonales, el mejoramiento del sistema de iluminación y de drenaje de la ruta, una actualización integral de la seguridad vial, cámaras de CCTV interconectadas con las policías, nuevas áreas de servicios y áreas de emergencias, áreas de venta de productos típicos, entre otras obras”, añadió.

De esta forma, el MOP apuntó como beneficiarias a las comunas de San Pablo, Osorno, Río Negro y Purranque, en la provincia de Osorno; y Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt, en la provincia de Llanquihue.

Ante este contexto, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, comentó que “la alianza público-privada no es solo un mecanismo de financiamiento, es una forma de construir país: permite acelerar inversiones, mejorar estándares y llevar desarrollo a las regiones con impacto real en la vida de más de medio millón de chilenos”.

Desde la cartera también calificaron el proceso como uno de “alta participación”. “Una señal clara de que Chile puede recuperar competitividad y confianza para invertir en infraestructura”, agregó el secretario de Estado.

Respecto a los plazos, el MOP dijo que está evaluando las opciones y espera adjudicar la licitación el primer semestre de este año.

Isa Vías en Chile

La firma colombiana no es nueva en la administración de concesiones en Chile y es uno de los actores más relevantes del sector en el país.

En Chile tiene la concesión de 518 kilómetros de rutas interurbanas, a los que ahora se sumarían los 129 kilómetros de “Ruta de los Lagos”.

“Nos sentimos orgullosos de haber presentado la mejor oferta para esta concesión (...) Nuestra apuesta es seguir materializando las iniciativas público–privadas que gestiona el MOP”, dijo Andrés Contreras Herrera, gerente general de Isa Vías en Chile.

Actualmente, la empresa opera Ruta del Loa, Ruta del Maipo, Ruta de la Araucanía y Ruta Orbital Sur (en etapas de ingeniería).

La empresa es parte del grupo Isa, que tiene presencia en el sector de energía, vías y telecomunicaciones. El grupo también cuenta con operaciones en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Centroamérica. En territorio nacional, el grupo está con sus líneas de negocios de vías y energía.