8 clásicos imperdibles de IKEA

¿Qué hace que una marca sea icónica? Productos icónicos: esos artículos emblemáticos que son tan inteligentemente diseñados, tan bien pensados, que han sido un éxito por años y siguen vigentes. De ese tipo de artículos, IKEA sabe. Como estamos en plena cuenta regresiva para la apertura de la primera tienda IKEA en Chile y en Sudamérica y queremos satisfacer nuestra curiosidad, parte del equipo de este gigante sueco nos cuenta qué productos son los más queridos de la marca. Marita Marante, gerente de Operaciones y Experiencia de Clientes de IKEA Chile, Perú y Colombia, nos recomienda 8 clásicos de la marca, para tener en nuestras retinas mientras esperamos esta inauguración.

1. BILLY.

Es una librería icónica para IKEA. Se trata de un artículo moderno que es personalizable y ofrece muchos más usos que un lugar donde poner los libros. Fue lanzada en 1979, y es uno de los productos más exitosos de la marca y no es difícil entender por qué: es la estantería por excelencia que puede usarse para todo. Es apilable en distintos tamaños y formas y todos ellos pueden combinarse modularmente.

1. SYMFONISK

Un altavoz que se puede colocar en posición horizontal o vertical, o montarlo en la pared para utilizarlo como un práctico estante. También ayuda a usar el espacio de una manera óptima, y al mismo tiempo entrega sonido de calidad, según han reseñado sitios especialistas como The Verge o Wired.

1. KLIPPAN:

Un clásico de clásicos. El sofá KLIPPAN que en IKEA fue lanzado en los años 80 y hoy continúa siendo uno de los productos favoritos de nuestros clientes. Es cómodo, moderno, tiene una silueta baja, estructura cuadrada y patas metálicas. ¿Te gusta cambiar habitualmente la decoración de tu hogar? Este diseño es para ti. Su sencilla estructura permite retapizarlo facilidad con sus fundas de colores, lo que lo convierte en una opción inteligente para los clientes a los que les gusta cambiar de opciones con frecuencia.

1. TIPHEDE

Una alfombra siempre aporta un toque cálido y en invierno son indispensables para dar un toque de calor de hogar. El problema es que, muchas veces, acceder a una buena alfombra significa realizar un gran desembolso. IKEA nos trae una versipon versátil de algodón en colores fáciles de combinar. TIPHEDE es perfecta para ponerla debajo de la mesa del comedor, en el living o al lado de la cama. Y si hay que limpiarla, se puede meter en la lavadora. Su precio extremadamente asequible es uno de sus grandes atributos.

1. LÄMPLIG

Una tabla de cortar que tiene un surco que recoge el jugo de carne y fruta para que no manchen la encimera. Es de madera de bambú, un material que se caracteriza por ser natural resistente, no quita el filo a los cuchillos y es fácil de limpiar, además de sostenible. Su peso da gran estabilidad al corte y evita que se mueva o se tambalee. Gracias a su diseño y forma sencillos pero bonitos, no sólo puede utilizarse como tabla de cortar, sino que es versátil y puede servir como una bandeja o tabla de picoteo.

1. LACK

Puede que la mesa Lack sea la más básica de todas, pero eso es precisamente lo que la hace tan atractiva. Su simple diseño hace que sea fácil combinar con otros muebles del hogar. Además, su liviano peso permite que sea fácil trasladarlo de lugar en lugar, según las necesidades que surjan dentro del hogar. Es súper asequible, completamente personalizable y quedan bien, literalmente, en cualquier sitio.

1. BESTÅ

Mantener el orden en la casa es uno de los propósitos de BESTÅ, un mueble versátil que puede ser estante, armario y rack de televisión si quieres, todo a la misma vez o por separado. Además, permite crear combinaciones que se adaptan a cualquier necesidad.

8. JARRA IKEA 365+

Por último, uno de los diseños de la serie IKEA 365+, amplia gama de recipientes herméticos de la marca, es una jarra con un práctico tapón de corcho ideal para guardar líquidos en la puerta del frigorífico. Es apta para bebidas frías y calientes y su simplicidad permite utilizarla para cualquier ocasión.

¿Sabías qué?

Los nombres de los muebles de IKEA se basan en un elaborado sistema, porque revelan parte de su identidad.

Todo partió con su fundador Ingvar Kamprad, a quien no le gustaba identificar los productos con números, con un simple código, por lo que prefirió darles un nombre con identidad y un carácter propio. Así nacieron la silla LARS, la mecedora INGE o la mesa LACK, entre otros más de 10 mil nombres dentro del surtido de productos IKEA.

Y detrás de esta particularidad a la hora de nombrar los productos, hay una fórmula que se ha mantenido por décadas: que la palabra esté conectada de alguna manera con Suecia, con su geografía, sus personas o su cultura. Por ejemplo, los muebles de exterior llevan nombres de islas escandinavas y las alfombras, de ciudades. Los accesorios de cama y baño son bautizados recordando plantas y flores. Los estantes llevan nombres de profesiones o de niños, como BILLY, y las telas y cortinas, nombres de mujeres, como SOFIA.