Cafetera Espresso Intuition de Krups: elegancia, simpleza y sabor en una taza

Si hablamos de sofisticación en el mundo del café en casa, mi máxima aspiración eran las cafeteras de cápsulas o una prensa francesa que, digámoslo, funcionan perfectamente. Pero la experiencia de un café de cafetería en tu hogar no la había tenido nunca hasta que probé la máquina Espresso Intuition de Krups.

Tuve la oportunidad de sumergirme en el emocionante mundo de las cafeteras con la experiencia que ofrece esta máquina, y debo decir que ha sido un viaje verdaderamente gratificante. Esta joya de ingeniería combina lo mejor de la tecnología con la pasión por el café, y me ha dejado impresionada en más de un sentido.

Krups, la marca

Partamos por la marca, que yo poco la había escuchado. Krups es una marca alemana, fundada por Robert Krups y que en aquel entonces producían básculas de precisión. El deseo más profundo de este señor era conseguir productos del nivel más alto de perfección técnica. Y, después de la báscula, comenzaron la producción de electrodomésticos pequeños donde el diseño y la tecnología se fusionan en su máximo esplendor.

Krups Espresso Intuition, la cafetera

Pareciera que esta cafetera está diseñada para satisfacer a los amantes del café más exigentes, primero, porque combina un diseño elegante que se funde y acopla con cualquier cocina, con un rendimiento excepcional, creando una experiencia de preparación de café en casa que, como les dije, da la sensación de estar en tu cafetería favorita, y no precisamente en las de cadenas.

Diseño inspirador:

Desde el momento en que saqué la Intuition de su caja, quedé cautivada por su diseño muy elegante, moderno y minimalista. Bueno, también encontraba que mi Nespresso blanca se veía bien, quizás no soy tan exigente, pero no hay comparación en cuanto a diseño se trata. Krups ha logrado una combinación de forma y función que es simplemente impecable. La presencia de la cafetera en mi cocina era una declaración de estilo por sí misma. Además, la disposición intuitiva de los controles en el panel frontal hizo que el proceso de preparar mi café matutino fuera bastante placentero.

Características:

Interfaz táctil e intuitiva: La cafetera está equipada con una pantalla táctil de gran tamaño que facilita la navegación y personalización de las configuraciones. Esta interfaz de usuario intuitiva permite a los usuarios ajustar el tipo de café, la intensidad, la cantidad de agua y otros parámetros según sus preferencias.

Personalización: Una característica distintiva de la Espresso Intuition es su enfoque en la personalización. Los usuarios pueden ajustar la intensidad del café, la cantidad de agua y otros aspectos de la preparación para crear la taza perfecta según sus gustos individuales.

Indicadores de colores: La pantalla táctil utiliza indicadores de luz de colores para proporcionar información visual sobre el estado de la cafetera y el proceso de preparación. Estos indicadores intuitivos guían a los usuarios a través de los pasos y las etapas de preparación.

Sistema de extracción de alta presión: La cafetera está equipada con un sistema de bomba de alta presión que asegura una extracción óptima de los sabores y aromas del café molido. Esto contribuye a la calidad del espresso y otras bebidas de café que prepares.

Lechero integrado: La Intuition también cuenta con una función de lechero integrado, lo que te permite crear espuma de leche para preparar lattes, cappuccinos y otras bebidas que requieran leche espumada. Esto agrega versatilidad a tus opciones de café.

Diseño elegante: Ya hemos detallado lo cautivador que es. El diseño exterior de la cafetera es moderno y sofisticado, lo que la convierte en una pieza atractiva para tu cocina.

Caldera de acero inoxidable: La cafetera está equipada con una caldera de acero inoxidable, que no solo contribuye a la durabilidad de la máquina, sino que también ayuda a mantener la temperatura adecuada para la extracción y la preparación del café.

Mantenimiento fácil: La Intuition ha sido diseñada teniendo en cuenta la facilidad de mantenimiento. Las partes desmontables son fáciles de limpiar, lo que simplifica el proceso de cuidado y prolonga la vida útil de la máquina.



Sabor distinto:

No importa cuán impresionante sea el diseño o cuán intuitiva sea la interfaz; al final del día, una cafetera debe entregar el sabor excepcional que promete. La Espresso Intuition no me decepcionó en absoluto. La calidad de extracción y la profundidad de los sabores que obtuve de mi café molido favorito fueron notables.

Experiencia:

Es fácil de usar y de instalar desde el primer momento. Cuando la vi pensé que sería una tarea más compleja, pero no fue así. Y la primera vez que la usas, ella misma te va describiendo exactamente lo que hay que hacer. Te muestra cada paso cada vez que preparas una taza de café. Puedes elegir entre 3 intensidades y 5 intensidades de molido de granos. Además, también puedes elegir 3 tamaños de taza de café.

El comienzo es, por supuesto, buscar la intensidad que te gusta y el tipo de café que más se adecúe a ti, pero una vez que lo has encontrado, puedes guardarlo fácilmente en el dispositivo. Se pueden almacenar hasta 11 creaciones de café en la memoria. El mantenimiento también es muy sencillo, el aparato lo indica todo. Cuándo hacerlo y cómo hacerlo. En definitiva, ¡una gran cafetera!

Ventajas y desventajas

- Puedes poner el tubo de leche en la jarra de leche incluida.

- Gracias a un amplio menú con selecciones, puede controlar fácilmente la cafetera espresso con la pantalla táctil en color.

- Guarda las recetas de café para 8 personas ajustando la intensidad, la cantidad y la temperatura.

- Molinillo active speed: un molinillo robusto y 20% más rápido para un café molido al momento.

- Sistema de presión autoclean: enjuagado automático del circuito del café después de cada preparación para un mantenimiento limitado y una limpieza fácil .

- No puedes preparar una taza de café descafeinado sin un compartimento para el café molido.

- El precio: si, es cara, pero para quienes aman el café de calidad y disfrutan de la experiencia, es un gasto que vale la pena. Además, en esta venta especial de La Tercera, te regalamos un descuento adicional del 20% en tu compra con el código PROMOLATERCERA