Cómo saber (y qué hacer) si mi hijo o hija es adicta a las redes sociales.

Educar desde el ejemplo: niñas, niños y adolescentes aprenden desde la observación. Si el uso de pantallas y redes sociales será limitado en casa, la norma debe regir para toda la familia. “Por ejemplo, si se decide que no habrá teléfonos durante la comida, que rija para todos, incluidos papá y mamá”, dice Pesce.

No malentender el “espacio privado”: Respecto al punto anterior, la psicóloga sostiene que se comete un error al creer que supervisar el uso de redes sociales implica una violación a la privacidad de hijos e hijas. “Es un tema difícil, pero si uno no supervisa está pecando más bien de negligencia”.

Vivir el ocio: “Que los niños tengan la posibilidad de aburrirse” y experimenten el ocio. “Porque cuando están conectados no es ocio, y así puedan explorar otras cosas que no sean mediadas por el teléfono”, dice Pesce. El ocio fomenta la imaginación, creatividad y la innovación. Quien sabe si así, en el futuro, son creadores de tecnología, y no simplemente consumidores de ella, como apunta Carolina Pérez Stephens.